Dólar sobe e volta a ficar acima dos R$ 5,30 após sequência de quedas

Depois de uma sequência de seis pregões de desvalorizações, o dólar voltou a subir, nesta quinta-feira, 28, com a maior cautela sobre os desdobramentos do inquérito das fake news, que pode aumentar os atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, o real é uma das moedas que mais se desvalorizam no dia, apesar do exterior misto. Às 11h20, o dólar comercial subia 0,8% e era vendido por 5,358 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, caía 0,2%, cotado a 5,57 reais.

O inquérito, tocado pelo próprio STF, foi aberto ainda em 2019 para apurar a veiculação de notícias falsas que tinham como alvo membros da corte. Na véspera, a Polícia Federal realizou operações de busca e apreensão em endereços de apoiadores do presidente. Entre eles estavam empresários como o Luciano Hang (dono da Havan) e Edgard Gomes Corona (dono da Smart Fit), suspeitos de financiarem o esquema.

“A política está pegando fogo de novo. Talvez vire uma guerra contra o STF”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Ainda na noite de quarta-feira, o presidente Bolsonaro usou sua conta no Twitter para defender seus acusados, dizendo que “cidadãos de bem terem seus lares invadidos, por exercerem seu direito à liberdade de expressão”. Em outro tweet, ele disse que “nenhuma violação [ao direito de livre expressão] deve ser aceita passivamente”

– Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 28, 2020

No exterior, os investidores repercutem a possível escalada de tensões entre China e Estados Unidos, após o parlamento chinês aprovar a lei de segurança nacional sobre Hong Kong. Recentemente, Donald Trump, ameaçou fazer retaliações, caso se concretizasse.

No radar dos investidores, também estão os dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, o IBGE informou que o desemprego subiu para 12,6% em abril, enquanto os pedidos semanais por seguro desemprego ficaram em 2,123 milhões nos EUA. O governo americano também revisou o PIB do primeiro trimestre para baixo, passando de uma contração de 4,8% para 5%.