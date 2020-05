Dólar cai com sinais de retomada da atividade econômica nos EUA

O dólar cai frente ao real, nesta quarta-feira, 20, em linha com o movimento de depreciação da moeda americana no mundo. A queda do dólar é reflexo do maior apetite dos investidores por ativos de riscos, com as principais economias do mundo deixando para trás os períodos mais críticos do isolamento social.

Às 12h40, o dólar comercial caía 1,3% e era vendido por 5,688 reais, enquanto o dólar turismo, com menos liquidez, caía 1,2%, cotado a 5,92 reais.

Nos Estados Unidos, país mais afetado pelo coronavírus em números de infectados e mortos, a maioria dos estados está com processos de reabertura a pleno vapor e somente quatro estados mantém o isolamento social de forma mais rígida, de acordo com o NYT. Conselheiros econômicos da Casa Branca veem com otimismo a velocidade como está se dando as reaberturas dos negócios nos EUA.

“Fiquei realmente impressionado com a rapidez com que as coisas estão mudando”, disse Kevin Hassett, um dos conselheiros da casa Branca.

“O mundo começa a ver o fim do túnel. Com a abertura comercial, as coisas voltando ao normal, o dólar tende a entrar em queda”, disse Túlio Portella, diretor comercial da B&T Corretora.

Segundo ele, a queda do dólar poderia ser ainda mais significativa se não fosse pelas incertezas que surgiram em relação à eficácia da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Moderna. Após o anúncio de que os testes foram bem-sucedidos em seres humanos, na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 2%. Mas, ontem, a moeda americana encerrou em alta, depois de especialistas contestarem os dados da empresa, em reportagem do site americano de notícias médicas Stat.

No cenário interno, os investidores seguem preocupados com a possibilidade de o vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro vir a público e comprovar que ele agiu para proteger seus filhos. “O otimismo mundial com a retomada da economia e pela busca da cura [do covid-19] está se sobrepondo aos possíveis erros cometidos na política”, comentou Tulio.