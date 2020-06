Dólar sobe para R$ 5,27 com Copom e medo de 2ª onda no radar

O dólar sobe frente ao real, nesta quarta-feira, 17, acompanhando o apreciação global de da moeda americana. O movimento reflete a maior cautela em relação ao aumento de casos de coronavírus em países asiáticos, aumentando os temores sobre uma segunda onda de contaminação. Em Pequim, escolas voltaram a ser fechadas, após serem registrados 137 infectados desde quinta-feira. No Brasil, a decisão sobre a taxa básica de juros Selic é o evento mais aguardado do dia. Às 12h50, o dólar comercial subia 0,7%, sendo vendido por 5,269 reais, enquanto o dólar turismo avançava 0,9%, cotado a 5,56 reais.

Além da Ásia, o crescimento do número de infectados registrados em algumas regiões dos Estados Unidos também preocupam os investidores. Na terça-feira, seis estados registraram recordes de novos casos, após darem início a processos de reaberturas. Entre eles, estão os estados do Texas, Flórida e Arizona. A preocupação do mercado é a de os novos casos atrasem a retomada econômica, com a necessidade de novos isolamentos. “O covid-19 ainda é o grande tema do mercado. O custo da paralisação cresce a cada semana adicional”, comentou Arthur Mota, economista da Exame Research.

Por aqui, as expectativas para a decisão de hoje apontam quase que unanimemente para um corte de 0,75 ponto percentual, que levaria a taxa Selic para 2,25% ao ano, renovando a mínima histórica. Em sua última ata, o Comitê de Política Monetária (Copom) informou que, na decisão de hoje, poderia a reduzir a Selic para até esse patamar.

Caso o corte seja ainda mais profundo, a tendência é a de que o dólar ganhe mais força, tendo que em vista que os títulos brasileiros ficarão ainda menos atrativo, aumentando a aversão de investidores estrangeiros a esse tipo de ativo.

“Um corte de 0,75 p. p. já está precificado. Mas se ele flexibilizar ainda mais para 1 p. p. de queda, o impacto pode ser bem forte, porque vai ficar totalmente sem atrativo e vai perder ainda mais investimento que já perdeu. Vai pressionar bastante o dólar”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Ontem, o dólar chegou a abrir em queda, com os investidores repercutindo as compras de títulos de dívidas corporativas por parte do Federal Reserve (Fed) e do Banco do Japão, mas virou para alta após o presidente do Fed, Jerome Powell, atenuar o otimismo mercado alertando que ainda há muitas incertezas sobre a recuperação econômica dos Estados Unidos e que não irá correr como um “elefante” para o mercado de títulos. Hoje, as falas de Powell na Câmara dos Estados Unidos podem voltar a fazer preço.

“O discurso do Powell pode bagunçar de novo. O mercado está delicado demais, está se apoiando em qualquer fator”, disse Nagem.’