O dólar recua contra as principais moedas emergentes do mundo, nesta terça-feira, 16, refletindo o maior apetite a risco entre os investidores globais, após novas medidas de estímulos do Federal Reserve (Fed) e do Banco do Japão, o BC japonês. Às 9h40, o dólar comercial caía 1,5% e era vendido por 5,065 reais, enquanto o dólar turismo, com menor liquidez, caía 0,6%, cotado a 5,34 reais.

Depois de ter iniciado a semana em alta, com temores de que novos casos de coronavírus levem a uma segunda onda de contaminação, o tom positivo nos mercados começou a se avolumar ainda na tarde de ontem, quando o Fed informou que dará início à compra de títulos de dívida corporativa ainda hoje. Logo após o anúncio, o dólar chegou a arrefecer o movimento de alta frente ao real.

“O dólar já caía ontem no final do dia e hoje intensifica ainda mais esse movimento de queda”, comentou Túlio Portella, diretor comercial da B&T Corretora.

Durante a madrugada, o bom humor do mercado ganhou ainda mais força, após o Banco do Japão ampliar o pacote de financiamento corporativo de 75 trilhões de ienes para 110 trilhões de ienes (certa de 1 trilhão de dólares).

Os investidores também aguardam novos estímulos por parte do governo americano. De acordo com a agência Bloomberg, Donald Trump prepara um pacote de 1 trilhão de dólares para ser gasto em projetos de infraestrutura.

“Esses novos estímulos mostram que os governos estão dispostos a auxiliar a retomada econômica mesmo que tenha uma segunda onda de coronavírus”, disse Portella.

No exterior, o real é a divisa que mais se valoriza entre as principais emergentes. “O real tem sido a moeda com mais volatilidade. No mal humor, o dólar sobe mais aqui do que em outros países emergentes, no bom humor, o inverso também ocorre”, comentou Portella.