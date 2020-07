Dólar cai abaixo de R$5,40 após revisão de desemprego americano de maio

Depois de abrir em alta, o dólar passou a se desvalorizar contra o real, nesta quarta-feira, 1, após a divulgação dos dados de desemprego americano pelo instituto ADP, que servem como prévia dos dados oficiais de mercado de trabalho, que serão divulgados na quinta-feira. Às 13h, o dólar comercial caía 1,6% e era vendido a 5,350 reais. Já o dólar turismo, com menor liquidez, recuava 0,7%, cotado a 5,64 reais.

Embora a criação de 2,369 milhões de postos de trabalho em junho tenha decepcionado os investidores, que projetavam crescimento de 3 milhões de vagas nos Estados Unidos, agradou o mercado a revisão dos números de maio para crescimento de 3,065 milhões de postos ante a perda de 2,760 milhões de empregos.

“Tem mais gente empregada nos Estados Unidos. Isso passa uma sensação positiva. Por mais que os dados de junho tenham vindo abaixo do esperado, a revisão dos números de maio reduziu a aversão a risco”, afirmou Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

O mercado se animou com os dados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial. Na zona do Euro, o índice que ficou acima do esperado, apontando para 47,4 pontos ante a expectativa de 46,9 pontos. Nos Estados Unidos, o PMI industrial também ficou acima do esperado, em 49,8 pontos contra projeções de 49,6 pontos. Ainda assim, os índices ficaram abaixo dos 50 pontos, que delimitam a expansão da contração da atividade econômica.

No exterior, a maioria das moedas emergentes se valorizam contra o dólar, mas o clima ainda é de cautela com o crescimento do covid-19 nos Estados Unidos, onde alguns estados voltaram a apresentar números recordes de casos diários, como Texas. A tensão entre China e Estados Unidos também preocupa, conforme o país asiático aumenta seu controle sobre Hong Kong.

Nesta quarta, foi constada a primeira prisão na cidade autônoma pela lei de segurança, que permite prisões por “subversão” e “terrorismo”, aprovada na véspera. “Isso é muito ruim para a relação entre China e Estados Unidos”, comentou Ruik.

No radar dos investidores, estão a divulgação do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e do índice de atividade industrial, que serão divulgados ainda nesta manhã.