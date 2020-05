Dólar ia para R$ 6 e agora R$ 5. O que leva a moeda ao 6º pregão de baixa?

O dólar caminha para o sexto pregão consecutivo de perdas nesta quarta-feira, 27. O motivo é a recuperação do apetite por risco no exterior, embora as tensões entre Estados Unidos e China continuem no radar. O otimismo dos investidores ganhou um reforço com a decisão do governo de São Paulo de afrouxar o isolamento em alguns municípios do estado, apesar de manter as restrições na capital. A primeira fase será implementada no estado entre 1º e 15 de junho. Com isso, às 14h14, a moeda americana era negociada com recuo de 1,077% em 5,3022 reais.

Segundo Pablo Spyer, diretor da Mirae, a explicação para o otimismo é o anúncio do plano de recuperação da União Europeia de 750 bilhões de euros em subsídios e empréstimos para ajudar os países a se recuperar dos impactos do coronavírus. “Além disso, o presidente do maior banco de investimentos dos Estados Unidos, JP Morgan, Jamie Dimon, disse que há grandes chances de a economia se recuperar no terceiro trimestre”, disse em vídeo. O Japão também aprovou um novo pacote de estímulo de 1,1 trilhão de dólares que inclui gastos diretos significativos para impedir que a pandemia leve a terceira maior economia do mundo a uma recessão ainda mais profunda.

O que limita o movimento, no entanto, é a continuidade das tensões entre os Estados Unidos e China. Ontem, a porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Kayleigh McEnany, afirmou que Donald Trump está “descontente” com a postura da China em relação a Hong Kong. “É difícil ver como Hong Kong pode permanecer como um polo financeiro se a China intervir”, afirmou durante entrevista coletiva na Casa Branca. O governo americano tem criticado a intenção de Pequim de impor uma lei de segurança nacional sobre Hong Kong, em um momento de maior tensão bilateral entre as potências.

Além disso, durante a manhã, o dólar chegou ser negociado em 5,2763 reais, na mínima do dia, mas arrefeceu com a notícia publicada pela Miriam Leitão, em O Globo, de que organismos internacionais, como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, podem cortar crédito ao Brasil. Também contribuiu para o arrefecimento os números de desemprego: o país tem saldo negativo de 860.000 empregos formais em abril.

Diante do quadro de tantas incertezas, Sidnei Moura Nehme, economista e diretor da NGO, diz que é praticamente impossível se construir fundamentos que “possam alicerçar as perspectivas e buscar ancorar os movimentos que se verificam no preço do dólar”.