Dólar avança pelo 4º pregão e supera R$ 5,50 pela 1ª vez desde agosto

O dólar volta a se valorizar no Brasil e em outras economias emergentes nesta quarta-feira, 23, sinalizando manutenção da aversão ao risco no mundo, apesar das bolsas de valores operarem em alta. Com incertezas sobre a recuperação econômica, a moeda americana chega a seu quarto pregão de alta consecutiva.

Às 9h50, o dólar comercial subia 0,7% e era negociado por 5,506 reais na venda. Embora tenha flertado com a marca no pregão anterior, esta foi primeira vez desde meados de agosto que o dólar superou os 5,50 reais.

A moeda americana também avança contra o peso mexicano, rublo russo, lira turca e outras moedas emergentes. Já o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar perante seus pares desenvolvidos caminha para o terceiro pregão de alta, próximo das máximas desde julho.

“Por mais que as bolsas estejam positivas hoje, ainda existe uma nuvem carregada de aversão ao risco em função de tudo que está acontecendo”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Segundo ele, os temores sobre a segunda onda de coronavírus seguem presentes no mercado, com o crescimento do número de casos na Europa, onde algumas regiões já começaram a retomar medidas de restrição para evitar a proliferação da doença, o que pode atrasar ainda mais a recuperação econômica.

As recentes declarações de membros do Federal Reserve (Fed) também têm contribuído para as incertezas sobre o futuro da economia global. Na véspera, o presidente do Fed, Jerome Powell, voltou a afirmar que vê a situação econômica como “altamente” incerta e que seriam necessários mais estímulos econômicos por parte do Congresso americano para atenuar os impactos do coronavírus na economia. Os debates entre republicanos e democratas para aprovação de um novo pacote, porém, ficam cada vez mais distantes de um acordo, conforme as eleições presidenciais se aproximam.

Já o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, mencionou a possibilidade de os EUA aumentarem a taxa de juros antes mesmo de a inflação média superar a meta de 2%. A declaração causou dúvidas no mercado, mas Ruik afirma que a chance de isso acontecer é pequena. “Não tem como subir os juros agora. O mercado trabalha com os juros próximos de zero até, pelo menos, o primeiro semestre de 2021. Não vai ser um Fed Boy que vai mudar a cabeça de todos os outros”, comenta.

Nesta quarta, tanto Jerome Powell quanto Charles Evans voltam a fazer declarações públicas.