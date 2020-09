Dólar oscila sem direção definida com “briga da ptax” e debate americano

O dólar oscila sem direção definida contra o real nos primeiros negócios desta quarta-feira, 30, apesar da desvalorização da moeda americana perante divisas emergentes. O movimento é influenciado pela “briga da ptax” de fim de mês, com o vencimento de contratos futuros de dólar. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,2% e era negociado a 5,63 reais na venda.

“No último dia do mês existe uma manipulação de preços no dólar futuro em que os vendidos tentam diminuir a taxa de câmbio, enquanto os comprados tentam subir para que consigam maiores retornos no encerramento do contrato. Então há uma maior movimentação nas janelas da ptax, que ocorrem às 10h, 11h, 12h e 13h”, explica Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

No mercado, apesar da agenda econômica recheada, o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos tem sido o principal tema entre os investidores. Classificado como caótico pela imprensa americana, o embate entre Donald Trump e Joe Biden foi marcado por acusações de ambos os lados e muitas interrupções.

Embora conturbado, pesquisas feitas pela CNBC e CNN apontaram Biden como vencedor, o que, segundo Laatus, contribuiu para o tom negativo dos mercados internacionais. “Durante o debate, o [índice americano] S&P 500 futuro até subiu, mas, quando veio o resultado das pesquisas, ele caiu de vez. O mercado não é pró-Biden.”

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, resume o debate como “confuso”. “O eleitor americano que não sabia em quem votar antes do debate, soube ainda menos depois”, comenta.

No radar dos investidores também estão dados econômicos da China e dos Estados Unidos, que vieram melhores do que o esperado. No país asiático, os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) vieram todos acima dos 50 pontos que delimitam a contração da expansão da atividade, indicando que a segunda maior economia do mundo segue em recuperação acelerada.

Embora em ritmo mais lento, a recuperação da economia americana também deu sinais de reação, com o indicador de variação de empregos do instituto ADP apontando para a criação de 749.000 postos de trabalho em setembro ante a expectativa de 650.000. Os dados do mês anterior também foram revisados para cima. O PIB americano do segundo trimestre também foi revisado de forma positiva, de contração de 31,7% para 31,4% na comparação trimestral.

No exterior, o dólar se desvaloriza contra as principais moedas emergentes, mas sobe perante as desenvolvidas, com o índice Dxy interrompendo a sequência de quedas. Nas bolsas de valores, os principais índices de ações operam no negativo, repercutindo o debate eleitoral.