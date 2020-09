Dólar avança com temores de novos confinamentos na Europa

O dólar sobe contra o real nesta sexta-feira, 25, com os investidores pessimistas sobre a possibilidade de novas medidas para controlar o coronavírus na Europa, após França e Reino Unido registrarem recorde de novos casos. Às 9h34, o dólar comercial subia 1,1% e era negociado a 5,569 reais na venda.

“Toda a alegria do mercado com a recuperação em ‘V’ está dando lugar às preocupações sobre um movimento em ‘W’. Se começarem a fechar as economias de novo, vai ser a segunda perna do ‘W’”, afirma Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Após o número de novos infectados em um único dia superar 16.000 pela primeira vez na França, o primeiro ministro Jean Castex afirmou que a possibilidade de novos bloqueios no país existe. “Se não agirmos, podemos nos ver em uma situação próxima à da primavera”, disse.

No Reino Unido, os casos diários chegaram a 6.634. “Os sinais são claros. As taxas de positividade estão aumentando em todas as faixas etárias e continuamos a ver picos nas taxas de admissão em hospitais e cuidados intensivos”, afirmou Yvonne Doyle, diretora de Saúde Pública da Inglaterra.

Nos Estados Unidos, os dados de pedidos de bens duráveis saíram abaixo das expectativas, colaborando com o cenário de incertezas econômicas no mercado. Referentes ao mês de agosto, os pedidos tiveram alta mensal de 0,4% ante expectativa de 1,5%. Embora tenha sido o quarto mês alta consecutiva, o resultado sinaliza que a recuperação econômica está perdendo força. No mês anterior, o crescimento dos pedidos foi de 11,7%.

No mercado de câmbio, o dólar se valoriza contra a maioria das principais moedas emergentes, sendo o real a que perde mais valor. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar perante seus pares desenvolvidos sobe 0,2%.