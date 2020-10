Dólar avança pouco com cautela no exterior e início de balanços nos EUA

Marília Almeida, com agências

O dólar era negociado entre estabilidade e alta contra o real no início desta terça-feira, 13, na volta de feriado. No início da sessão o dólar avançava 0,28%, cotado a R$ 5,54. Na B3, o dólar futuro tinha alta de 0,15%, a R$ 5,54 reais.

O movimento está em linha com o mercado no exterior, diz Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. “O real abriu de forma semelhante ao peso mexicano. Na Europa, cada mercado está seguindo uma direção. Todos perto de zero.”

O dólar fechou a última sessão, na sexta-feira, em queda de 1,12%, a R$ 5,52. Era esperado que houvesse uma forte oscilação, precificando a sessão de segunda-feira no exterior na sessão de hoje, volta do feriado.

Contudo em um dia vazio de notícias, analisa Nagem, isso não aconteceu. “No fim de semana não houve nada que tem impacto sobre o mercado. Portanto, a tendência é que a moeda tenha um dia sem fortes oscilações.”

Porém, quando há uma acomodação do mercado, Nagem verifica que pode haver a tendência de que o Real se desvalorize ante o dólar. Isso acontece porque a moeda brasileira está acima do seu preço real.

Investidores continuam atentos a pacotes de emergência que possam ser divulgados nos EUA, bem como lockdowns que devem ser anunciados na Europa e também a suspensão de testes da vacina contra coronavírus fabricada pela Johnson & Johnson.

Outra questão no radar é o início da temporada de balanço das empresas americanas. Nesta terça-feira, J.P Morgan e Citi divulgam seus números antes do início do pregão.

O Banco Central fará nesta terça-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 10 mil contratos com vencimento em abril e julho de 2021. Dependendo dos números, pode apontar uma tendência, mas nada que tenha um grande impacto sobre o mercado, considerando os últimos leilões, analisa Nagem.