Dólar sobe com falta de estímulos e 2ª onda de coronavírus

O dólar sobe contra o real nesta quinta-feira, 15, refletindo a maior aversão aos ativos de risco no mundo, como moedas emergentes. Às 9h25, o dólar comercial subia 0,46% para 5,624 reais.

No mercado internacional, os investidores repercutem negativamente os empecilhos para aprovação de mais pacote de estímulos nos Estados Unidos e novas medidas de isolamento social na Europa. Na França, o aumento do número de casos de coronavírus levou o governo a declarar estado de emergência com toque de recolher obrigatório em grandes cidades, incluindo Paris.

Em Londres, onde os casos vêm crescendo de forma exponencial, o nível de alerta mudou de médio para alto e reuniões em locais fechados foram proibidos. “Sabemos desde o primeiro pico que a infecção pode se espalhar rapidamente e colocar uma enorme pressão no Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), então devemos agir agora para evitar a necessidade de medidas mais duras no futuro”, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock.

“O [mercado no] exterior está muito ruim, com a segunda onda de coronavírus na Europa, com países se fechando, e a indefinição sobre o pacote americano”, diz Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Divulgado nesta manhã, os dados de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos saíram piores do que o esperado e contribuem para o clima de pessimismo no mercado. Na semana, foram registrados 898.000 pedidos, superando as estimativas de 825.000. A quantidade foi a maior desde meados de agosto, quando o número ainda estava na casa do milhão. Os dados da semana anterior também foram revisados para cima.

Mas além dos problemas externos, o mercado local ainda foi afetado pelo IBC-Br de agosto. Conhecido como “prévia do PIB”, o dado aponteou para crescimento mensal de 1,06%, contra as estimativas de 1,6%. Embora tenha sido o quarto mês de recuperação consecutivo, a alta foi menor do que a de 2,15% em julho e de 5,32%, em junho. “Ao que tudo indica a velocidade da recuperação irá desacelerar ao longo do segundo semestre”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

“Hoje está sendo uma tempestade perfeita”, comenta Ruik. Segundo ele, a só não é maior devido ao receio de que o Banco Central entre com leilão de dólar à vista, como fez na terça-feira, 13. “Exportadores com dólares represados já começaram a vender, com receio de que o BC volte a atuar.”