Dólar recua em linha com exterior, mas segue acima de R$ 5,60

O dólar recua contra o real nesta terça-feira, 29, devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando a moeda americana subiu mais de 1% e tocou o maior patamar desde maio, após o governo anunciar o programa social Renda Cidadã. Às 9h34 o dólar comercial caía 0,3 era negociado a 5,617 reais na venda.

“Toda vez que tem uma oscilação muito grandes, os bancos, normalmente, dão uma realizada. Mas esse movimento de hoje também tem influência da refrescada que teve depois de ontem e do mercado [de câmbio] externo que está melhor”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

No exterior, a moeda americana tem um dia de perdas contra as principais divisas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo, revertendo o movimento da véspera, enquanto o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra moedas desenvolvidas, segue em trajetória de queda.

Apesar do cenário favorável, Nagem comenta que o mercado local segue em estado de tensão, com temores sobre o financiamento do Renda Cidadã, que segundo o governo, será feito por meio de recursos que seriam destinados ao pagamento de precatórios e com parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

“A relação [do mercado com o governo] ficou bem sensível. O governo voltou atrás, dizendo que não vai ter pedalada e vai cumprir metas fiscais. Mas o mercado vai observar de perto. [O pregão] vai ficar bastante em cima disso”, comenta.

No radar do mercado, também estão os dados de IGP-M de setembro, que teve uma leve desaceleração em relação à prévia, ficando em 4,34%. Nos Estados Unidos, as expectativas estão sobre o primeiro debate da corrida eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden.