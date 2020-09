Dólar sobe mais de 1% após Trump falar em rompimento econômico com a China

O dólar avança contra o real nesta terça-feira, 8, acompanhando a valorização da moeda americana, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falar em dissociação econômica com a China, o que poderia romper de vez as relações comerciais entre as duas potências. Às 9h20, o dólar comercial subia 1,6% para 5,394 reais.

“Se nós não fizermos negócios com a China, não perderemos bilhões de dólares. Seja pela dissociação ou por imposição de tarifas massivas, como já estou fazendo, acabaremos com nossa dependência da China, porque não podemos contar com a China”, afirmou Donald Trump em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 7, quando os americanos celebravam o Dia do Trabalho.

Na mesma ocasião, o presidente Trump também ameaçou empresas americanas que usam mão de obra chinesa de não conseguirem mais contratos públicos com o governo federal. O aumento do tom das declarações ocorre em meio à corrida presidencial, em que Trump aparece atrás do candidato democrata Joe Biden nas pesquisas eleitorais.

No mercado, as falas de Trump foram recebidas com cautela, fazendo o dólar subir no mundo todo. No exterior, a moeda americana se valoriza contra todas as principais moedas emergentes, como o peso mexicano, a lira turca e a rúpia indiana. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra seus pares desenvolvidos, sobe 0,7%.

“A briga entre China e Estados Unidos vem pegando [no mercado de câmbio]. Fora isso, aqui a inflação está batendo na porta. Já tem gente começando se isso pode descontrolar, como vai ficar”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Divulgada nesta manhã, o IGP-DI de agosto teve alta mensal de 3,87% ante expectativa de 2,19%. Já o Índice de Preço por Atacado (IPA) teve alta de 5,44%. “Os preços no atacado seguem destoando e acumula uma alta em 12 meses de 21,58% contra 2,77% do IPC. Esses dados reforçam a percepção que o Banco Central deve de fato encerrar o ciclo de cortes na Selic e que a disparidade entre IPA e IPC mostra a queda generalizada das margens de lucro da economia, o que diminui o apetite empresarial por investimentos”, comenta André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.