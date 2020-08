Dólar recua à espera de ata do Fed

O dólar se desvaloriza nesta quarta-feira, 19, enquanto o mercado aguarda a divulgação da ata da última reunião sobre a taxa de juros americana. No radar dos investidores também estão as discussões entre republicanos e democratas sobre o pacote de auxílio nos EUA. Às 9h40, o dólar comercial caía 0,6% e era vendido por 5,437 reais.

“A ata do Fed (Federal Reserve) deve dar o tom do dia a partir das 15h. Deve vir bem em linha com as recentes declarações do Jerome Powell, mas é um evento com poder de mexer nos mercados”, diz Jefferson Ruik, diretor de Câmbio da Correparti.

A expectativa de Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos, é a de que o Fed dê sinalizações de mais medidas de estímulos. “O Fed já disse que irá manter as taxas próximas de zero e está fazendo recompra de títulos. A parte fiscal fica com o Congresso, mas o mercado quer saber se a política monetária tem alguma carta na manga”, comenta.

No exterior, a moeda americana oscila próximo da estabilidade contra pares desenvolvidos. Frente às divisas emergentes, o dólar tem um dia misto, perdendo força contra o real e o peso mexicano, mas se valorizando contra o rublo russo e a rúpia indiana.