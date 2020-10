Dólar cai com otimismo por estímulo e caminha para fechar semana em queda

O dólar se desvaloriza contra o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, 9, acompanhando a queda da moeda americana no exterior. O movimento de maior apetite ao risco no mercado global reflete a esperança dos investidores sobre mais um pacote de estímulos que vem sendo negociado nos Estados Unidos. Às 10h, o dólar comercial caía 0,73% e era vendido a 5,547 reais.

Depois de retomar as conversas com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, preferiu não passar um programa de socorro às aéreas sem que estivesse dentro de um pacote de estímulo mais amplo. Sem conseguir passar um pacote fragmentado, a Casa Branca dá sinais de que pode aceitar um pacote maior, mas ainda se opõe ao estímulo de 2,2 trilhões dólares aprovado pela Câmara na semana passada.

No mercado internacional, o dólar recua contra todas as principais divisas emergentes. O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra seus pares desenvolvidos também indica fraqueza do dólar, caindo 0,3%.

No mercado local, os investidores repercutem o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), que voltou a superar as estimativas do mercado, ficando em 0,64% ante os 0,54% de alta esperado.

A inflação, que foi a maior desde dezembro de 2019, aumenta as expectativas sobre o início de um ciclo de elevação da taxa de juros Selic, que se encontra atualmente na mínima histórica de 2%.

“Está todo mundo esperando a alta de juros. A alta de juros pode ajudar a aliviar essa pressão inflacionário e, consequentemente derrubar o dólar”, afirma Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Segundo o analista, na elevação da taxa de juros, que torna os títulos brasileiros mais atrativos para estrangeiros, pode ser um gatilho para a queda de do dólar. “Ainda há muito espaço para corrigir. Isso pode ser o que faltava para o dólar dar uma exagerada na queda. Assim como subiu muito rápido, também tende a cair nessa velocidade.”

Apesar do tom positivo, as incertezas com o fim de semana emendado com o feriado do dia 12 podem deixar os investidores mais cautelosos em assumir posição vendida em dólar. “Especialmente em período de crise, o mercado costuma ficar comprado em dólar para passar o fim de semana. Ainda mais que vamos ter um dia a menos, já que segunda o mercado mundial vai estar aberto e o nosso fechado”, comenta Nagem.