Dólar recua após AstraZeneca retomar testes de vacina

O dólar se desvaloriza nesta segunda-feira, 14, com os investidores repercutindo positivamente a volta dos testes da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Às 10h, o dólar comercial caía 0,7% e era vendido por 5,297 reais.

Na semana passada, os testes tiveram que ser interrompidos, após um voluntário apresentar reações adversas. Autoridade Sanitária do Reino Unido (MHRA na sigla em inglês), porém, autorizou a retomada dos testes alegando que a relação risco/benefício ainda era favorável à vacina.

Outro fator que tem contribuído para o bom humor no mercado global é a parceria da americana Oracle com a chinesa ByteDance para assumir as operações da rede social Tik Tok nos Estados Unidos. “O acordo deve diminuir os conflitos comerciais sino-americanos”, afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Recentemente, o presidente Donald Trump ameaçou proibir o Tik Tok no país, caso as operações não fossem vendidas para uma empresa dos Estados Unidos. Segundo Trump, o aplicativo chinês representava um risco para a privacidade dos americanos.

No calendário econômico, a produção industrial da Zona do Euro teve expansão de 4,4% em julho, superando as expectativas do mercado de 4% de alta. Impulsionado pela valorização do euro, o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra pares desenvolvidos, cai 0,33%.

No Brasil, foi divulgado nesta manhã o IBC-Br de julho, que apontou para crescimento de 2,15%, confirmando o terceiro mês consecutivo de recuperação. O número, no entanto, ficou abaixo das expectativas.

No radar do mercado também está a Super Quarta, quando terá a decisão sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. A expectativa é de manutenção nos dois países. No Brasil, havia alguma esperança de novo corte para 1,75% ao ano, mas ela foi reduzida com os recentes dados de inflação.

“A inflação está despontando. O mercado já começa a se perguntar quando os juros vão começar a subir”, afirma Laatus.