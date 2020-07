Dólar cai para baixo de R$ 5,25 após UE aprovar pacote de 750 bi de euros

O dólar tem forte queda contra o real, nesta terça-feira, 21, refletindo a busca de investidores globais por mais risco, após a União Europeia aprovar o pacote de 750 bilhões de euros para a recuperação econômica da Europa. Por aqui, às 9h50, o dólar comercial recuava 1,7% e era vendido por 5,247 reais. Com variação semelhante, o dólar turismo era cotado a 5,54 reais.

Os líderes dos 27 países que compõem a EU vinham negociando o pacote desde sexta-feira. Após longa conversas, foi acordado que dos 750 bilhões de euros, 360 bilhões de euros serão emprestados e 390 bilhões de euros serão repassados como forma de doação – abaixo dos 500 bilhões de euros proposto inicialmente. O pacote ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, mas não deve haver dificuldade.

Com o otimismo sobre a aprovação do pacote, o euro chegou a bater o maior valor frente ao dólar desde o início de março, quando a procura por proteção em moeda americana disparou. Os ganhos só não foram maiores, porque parte do acordo já estava sendo precificado, fazendo com que alguns investidores aproveitassem o momento para realizar lucros de curto prazo.

“O otimismo sobre o acordo vinha sendo precificado desde o início da semana passada. Porém, o acordo é significativo o suficiente para não levar os investidores a sair de suas longas posições em euros”, escreveu em relatório Francesco Pesole, estrategista de forex do banco ING.

A valorização do euro também joga para baixo o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de moedas fortes, tocando o menor patamar desde o início de março.

Acompanhando o movimento global, as principais moedas emergentes se valorizaram, sem exceções. Entre elas, o real é a que mais ganha força, evidenciando sua alta volatilidade. Recentemente o real tem sido a divisa que mais se valoriza em dias positivos e a que mais se desvaloriza em dias negativos.

Internamente, a entrega da primeira fase do projeto da reforma tributária, prometida pelo ministro da Economia Paulo Guedes, também favorece a moeda nacional, tendo em vista que o mercado vê a medida com otimismo.