Dólar recua à espera de discurso do presidente do Fed

O dólar se desvaloriza perante o real, nesta quarta-feira, 29, enquanto os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve e o pronunciamento de seu presidente Jerome Powell. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,6% e era vendido por 5,128 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, recuava 0,4%, cotado a 5,41 reais.

Embora as apostas do mercado apontem quase que unanimemente para a manutenção da taxa de juros no intervalo entre 0,25% e 0%, o mercado espera que Powell traga pistas sobre medidas para estimular a economia americana.

“Muito mais que para a taxa, a expectativa é para o comunicado do Jerome Powell. O mercado imagina que o Federal Reserve irá usar um tom dovish, inclinado a manter os juros baixos. Mas pode haver grandes surpresas”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável do BTG Pactual digital, em call de abertura.

Na última decisão do Fed, em junho, Jerome Powell sinalizou que as taxas de juros americanas devem se manter próximas de zero até 2022.

No exterior, o dólar perde força contra a maioria das principais moedas emergentes. O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra pares desenvolvidos, também opera levemente negativo.

Zanlorenzi ressalta ainda que o a melhora do ambiente político interno tem ajudado o real a acompanhar os movimentos positivos do mercado internacional. “Isso melhorou a percepção de risco do Brasil. Então a gente vem pouco a pouco suavizando o pico de volatilidade”, disse.