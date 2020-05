Dólar recua com sinais de retomada econômica no exterior

O dólar iniciou esta semana em trajetória de queda frente ao real, com o otimismo com as reaberturas das principais economias do mundo se sobrepondo aos temores de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Às 9h40 desta segunda-feira, o dólar comercial caía 1% e era vendido por 5,518 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, recuava 1%, cotado a 5,82 reais.

Na Europa, um dos continentes mais impactados pela pandemia do coronavírus covid-19, alguns países já se programam a retomada do turismo. A Espanha, quinto país com mais casos da doença registrados, deve voltar a receber turistas a partir de julho, na expectativa de tentar salvar parte da temporada de verão. Por lá, empresas de turismo chegaram a disparar na bolsa nesta segunda.

Já nos Estados Unidos, onde houve o maior número de infectados e mortos pela doença, todos os estados já iniciaram processos de reabertura, apesar dos temores sobre uma segunda onda de contaminação, principalmente em estados do sul do país.

“Sem muitas notícias no exterior, o otimismo com a reabertura da Europa e dos Estados Unidos deve continuar [ditando o ritmo dos mercados]”, afirmou Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. Segundo o analista, caso fique abaixo dos 5,50 reais, o dólar pode iniciar uma tendência de queda contra o real.

No cenário interno, os investidores estiveram atentos ao vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, divulgado poucos minutos após o fechamento do pregão do dólar à vista. No entanto, o conteúdo do vídeo ficou aquém do esperado.

“Estavam precificando algo pior. Não ficou nítida a interferência [de Bolsonaro para salvar seus familiares de possíveis investigações]”, disse Nagem

Apesar do quadro positivo para o mercado de câmbio, é esperado menos negociações neste pregão, tendo em vista que hoje é feriado nos Estados Unidos (Memorial Day) e no estado de São Paulo, que adiantou o feriado estadual de 9 de julho pra esta segunda para tentar evitar a proliferação do vírus, que está em seu pico no Brasil.