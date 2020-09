Dólar recua e pode encerrar em queda pela 3ª semana consecutiva

O dólar se desvaloriza frente ao real nesta sexta-feira, 11, acompanhando o cenário externo de apetite a risco, conforme as bolsas americanas dão sinais de recuperação, após as ações de tecnologia terem passado por nova correção na véspera.

Às 9h30, o dólar comercial caía 0,8% e era vendido por 5,278 reais. Caso encerre com queda superior a 0,6%%, esta será a terceira semana consecutivo de depreciação da moeda americana.

“O desempenho do dólar está bem ligado com as bolsas americanas, o que não vinha acontecendo. Ontem, por exemplo, a moeda voltou acompanhou o mal humor estrangeiro, com os investidores vendendo ações e indo para o dólar”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Ruik também ressalta a importância das captações corporativas no exterior e espera que a nova safra de IPOs previstos na B3 traga recursos estrangeiros, o que poderia favorecer a cotação do real. “Isso em algum momento vai trazer muito dólar para o país. As captações já começaram.” Ontem, Embraer e Suzano, juntas, captaram 1,5 bilhão de dólares.

Em dia de agenda econômica esvaziada, o principal indicador ficou com os dados de inflação dos Estados Unidos, que voltaram a ficar acima do esperado. Divulgado nesta manhã o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de agosto teve alta anual de 1,7% ante os 1,6% de alta anual esperado. Em relação ao mês anterior, a alta foi de 0,4%.

Embora o mercado tema que os incentivos fiscais e monetários provoquem alta da inflação no futuro, por hora, o aumento de preços nos EUA vem sento visto como positivo, já que também indica retomada econômica.

No exterior, o dólar se desvaloriza contra outras moedas emergentes, como o peso mexicamo e o rublo russo. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar perante divisas desenvolvidas, também segue negativo.