Dólar recua com realização de lucro após sequência de altas

O dólar inicia a semana em queda contra o real, com os investidores realizando lucros de curtíssimo prazo, após a moeda americana ter subido mais de 6% nos últimos três pregões. O movimento de desvalorização do dólar ocorre em linha com o cenário externo, que adota o tom positivo, depois de perdas significativas na última sexta-feira.

Às 9h40, o dólar comercial caía 0,8% e era vendido por 5,424 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, recuava 0,9%, cotado a 5,72 reais.

“Tem um pouco de realização, até mesmo que para o fim de semana, os investidores costumam ficar mais comprados em dólar, então estavam em nível bom para vender e lá fora está positivo”, comentou Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimento.

Sem grandes novidades no campo geopolítico e econômico, o mercado permanece cauteloso com o crescente número de casos de covid-19 nos Estados Unidos, que tem batido recordes de casos diários nos últimos dias.

Em estados que estão passando pelo pico da doença, como Flórida, Texas e Califórnia, algumas medidas de isolamento social foram retomadas para tentar desacelerar o ritmo de contaminação. Segundo a CNN americana, ao menos 12 estados congelaram processos de reabertura.

O mercado financeiro teme que a volta de quarentenas mais rígidas, principalmente nos EUA, dificulte a retomada econômica.

Internamente, a possibilidade de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, fazer delação premiada aumenta a preocupação dos investidores sobre o cenário político local.