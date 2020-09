Dólar recua com otimismo sobre retomada econômica internacional

O dólar se desvaloriza contra o real nesta terça-feira, 1, acompanhando o movimento global de desvalorização da moeda americana, após dados da China aumentarem o otimismo sobre a recuperação econômica mundial. Às 9h20, o dólar comercial caía 0,9% e era vendido por 5,433 reais.

Divulgado ainda na noite de ontem, o índice de gerente de compras (PMI) industrial Caixin da China referente ao mês de agosto ficou em 53,1 pontos. Acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade, o dado ficou melhor do que os 52,6 pontos esperados e bateu a maior marca em quase 10 anos.

Na Europa, os PMIs também saíram acima dos 50 pontos, confirmando a expectativa de recuperação da economia do Velho Continente. Na Alemanha, o PMI industrial ficou em 52,2 pontos e no Reino Unido, em 55,2 pontos.

No cenário local, o mercado repercute o PIB brasileiro do segundo trimestre, que teve queda trimestral de 9,7% e anual de 11,4%. O destaque negativo ficou com o setor de comércio, com contração de 13% e de transporte, armazenagem e correio, com baixa de 19,3%. Embora evidenciem os estragos causados pelo período de quarentenas mais rígidas na economia, os números ficaram dentro do esperado.

Embora o PIB não tenha causado uma grande surpresa negativa, a questão fiscal segue de pano de fundo, impedindo a euforia no mercado interno. “O mercado está com pé atrás”, afirma Cris Quartaroli, economista da Ourinvest.

Segundo Quartaroli, os sucessivos adiamentos do auxílio emergencial – que pode ser apresentado hoje – tem causado grande apreensão entre os investidores. “Dá a entender que não houve acordo entre o presidente e a equipe econômico. Isso acaba gerando volatilidade.” Ela também faz ressalvas sobre a Lei Diretrizes Orçamentárias enviada, ontem, ao Congresso. “Ninguém consegue entender de onde vai sair o dinheiro.O risco de ultrapassar o teto de gastos continua no radar”, afirma.