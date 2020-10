Dólar recua com esperança de estímulos no futuro

O dólar recua contra o real nesta quarta-feira, 7, acompanhando a desvalorização da moeda americana no exterior. No mercado, investidores minimizam os efeitos das últimas declarações do presidente Donald Trump sobre o fim das negociações sobre o pacote de estímulo trilionário. Às 9h30, o dólar comercial caia 0,32% e era vendido a 5,577 reais.

Na véspera, a interrupção das conversas sobre estímulos, anunciada por meio do Twitter de Trump, provocou forte aversão ao risco nos mercados globais, com o dólar se valorizando no mundo inteiro.

“No primeiro momento, o mercado reagiu mal, mas o estímulo é só uma questão de tempo para sair. O próprio [candidato à presidência democrata] Joe Biden deve fazer um pacote ainda maior, de 3,4 trilhões de dólares, se ele ganhar. Por isso o mercado está mais tranquilo”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Horas após ter posto um ponto final nas negociações, o próprio Trump afirmou que aprovaria uma apoiaria uma proposta fragmentada de estímulo direto de 1.200 dólares. Mas, segundo a Associated Press, a democrata e presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, não estaria disposta a aceitar apenas uma parte do pacote.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Trump também insistiu pediu para que o Congresso aprove “imediatamente” estímulos para companhias aéreas e para um programa de empréstimos para pequenas empresas.

The House & Senate should IMMEDIATELY Approve 25 Billion Dollars for Airline Payroll Support, & 135 Billion Dollars for Paycheck Protection Program for Small Business. Both of these will be fully paid for with unused funds from the Cares Act. Have this money. I will sign now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, vem afirmando repetidamente que novos incentivos são fundamentais para que a economia consiga se recuperar de maneira sólida. Nesta quarta, outros membros do Fed, como Neel Kashkari e Charles Evans devem reforçar o discurso. Também está prevista a divulgação da ata do Fomc, que deve trazer mais detalhes sobre a última decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, que foi mantida no intervalo entre 0% e 0,25%.

Com o clima mais ameno nos mercados, o dólar se desvaloriza contra as principais moedas emergentes do mundo e perante seus pares desenvolvidos, como o euro e a libra esterlina.