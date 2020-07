Dólar recua em meio à cautela sobre crescimento da economia global

O dólar recua contra o real nesta quinta-feira, 16, na contramão do movimento de valorização da moeda americana frente a divisas emergentes. Em dia de agenda cheia, os dados das maiores economias do mundo vieram mistos, dando margem a diferentes interpretações no mercado. Às 10h20, o dólar comercial caía 0,2% e era vendido por 5,374 reais.

Na China, o PIB do segundo trimestre subiu 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, ficando acima das expectativas da alta de 2,5% projetado pelo mercado. Embora o número tenha ficado acima das expectativas, o foco se voltou para as vendas do varejo chinês, que caíram 11,76% em junho ante o mesmo período do ano passado. Por lá, a bolsa de Xangai registrou a maior queda em três meses, recuando 4,5%.

Nos Estados Unidos, os dados semanais pedidos de auxílio desemprego vieram acima do esperado, em 1,3 milhão contra a expectativa de 1,25 milhão de pedidos. Por outro lado, as vendas do varejo americano subiram 7,5% em relação ao mês anterior, injetando algum ânimo no mercado. Logo após a divulgação dos dados, o dólar futuro, que operava em queda de 0,3% recuou para 0,5%.

Na véspera, o dólar comercial também apresentou movimento diferente de seus pares, subindo quase 1%, enquanto a maioria das moedas emergentes caíram, com o otimismo sobre os avanços da potencial vacina da Moderna. No mercado, o clima é de grande incerteza.