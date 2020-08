Dólar sobe com temores sobre saída de Guedes do governo

O dólar sobe nesta quarta-feira, 26, com a volta dos temores sobre a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Às 11h30, o dólar comercial subia 0,5% e era vendido por 5,558 reais. Com variação semelhante, o dólar turismo era cotado a 5,86 reais.

O que alimenta essa preocupação entre os investidores é a falta de Guedes no evento de lançamento do projeto Casa Verde e Amarela, que irá substituir o Minha Casa Minha Vida.

“O mercado está meio nervoso porque ele não foi ontem. Isso causou um desconforto geral. A gente já sabia que ele não era muito a favor desse tipo de gasto”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Desde o adiamento da apresentação do “Big Bang”, pacote de estímulo que substituiria o Pró-Brasil, o mercado tem voltado a sondar a saída do ministro Paulo Guedes, tendo em vista que há discordâncias sobre os custos do programa.

Um dos entraves-chaves é a quantidade de recursos que será destinada ao auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro, que viu sua popularidade aumentar em meio ao Renda Brasil, insiste que o programa dê ajuda de 300 reais, enquanto Guedes, 247 reais.

Ainda na manhã de ontem, Bolsonaro chamou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães de “PG2”, aumentando os temores sobre uma possível substituição do “PG1”, o Paulo Guedes.

Por outro lado, alguns dos principais bancos internacionais veem o dólar supervalorizado contra o real. Ontem, a moeda brasileira se valorizou, apesar da bolsa brasileira ter recuado e o futuro da taxa de juros ter subido.

O mercado também aguarda sinais do Federal Reserve sobre novas medidas de estímulo. Amanhã, o presidente do Fed, Jerome Powell, irá discursar no evento de Jackson Hole.