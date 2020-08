Dólar oscila sem viés definido com cautela sobre teto de gastos

O dólar oscila entre ganhos e perdas nesta segunda-feira, 17. No radar, sonda-se a possibilidade de o ministro da Economia, Paulo Gudes, deixar o governo, mas parte do mercado vê como ainda remota a chance de isso acontecer. No exterior, a moeda americana opera de forma mista contra divisas emergentes, com investidores repercutindo a tensão comercial entre China e Estados Unidos.

Às 9h50, o dólar comercial caía 0,1% para 5,422 reais.

“O dólar parece ter chegado a um momento de certa estabilização entre 5,30 reais e 5,50 reais”, comenta Tulio Portella, diretor comercial da B&T.

Portella considera a saída de Guedes como negativa, mesmo se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assumir o ministério. “Caso isso ocorra, será bem impactante para a continuidade do plano econômico do governo, mas o mercado ainda não assimilou esse [possível] cenário de caos.”

Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti vê em Paulo Guedes um “pilar do governo”, mas considera Campos Neto um bom nome em caso de uma possível substituição. “O presidente do BC tem credibilidade forte no mercado financeiro. Se ele entrar, terá que fazer o que o Guedes tentou e não conseguiu”, disse.