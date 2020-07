Dólar oscila sem viés definido em dia de feriado nos EUA

O dólar oscila sem direção definida contra o real, nesta sexta-feira, 3. No mercado internacional, os investidores seguem cautelosos com o aumento dos casos de coronavírus nos Estados Unidos, que ofusca os dados econômicos melhores que o esperado na Europa. Com feriado no mercado americano, é esperado um dia de menor volume de dólares negociados no mundo.

Às 9h30, o dólar caía 0,1% e era vendido por 5,345 reais. enquanto o dólar turismo, com menor liquidez, permanecia estável, recuava 0,4%, cotado a 5,63 reais.

Na véspera, os Estados Unidos voltaram a apresentar recorde de casos diários, reportando mais de 50.000 novos infectados. Conforme os números da doença seguem aumentando na maior economia do mundo, reduzem as expectativas de uma recuperação intensa no segundo semestre. Em estados do sul e oeste do país, onde o ritmo de contaminação segue acelerado, processos de reabertura foram retardados.

Por outro lado, os índices de gerente de compra (PMIs, na sigla em inglês) da Europa trazem algum alívio. Na zona do euro, o PMI composto de junho ficou em 48,5 pontos. Embora tenha saído abaixo dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade econômica, o número ficou acima dos 47,5 pontos projetados pelo mercado. O PMI composto do Reino Unido também superou as expectativas, ficando em 47,7 pontos ante os 47,6 pontos esperados.

Já na China, que foi um dos primeiros países a deixar para trás a pior fase do coronavírus, os dados econômicos já apontam para a melhora econômica. Por lá, o PMI composto, divulgado na noite de ontem, ficou em 55,7 pontos.

No exterior, o dólar se fortalece contra a maioria das divisas emergentes, como o peso mexicano, o rublo russo e a lira turca.