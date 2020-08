Dólar avança às vésperas de decisão do Copom e com tensão comercial

O dólar avança perante o real nesta terça-feira, 4, a um de o Comitê de Política Monetária divulgar a decisão sobre a taxa básica de juros Selic. A moeda americana também se valoriza no exterior, refletindo temores sobre a tensão comercial entre China e Estados Unidos envolvendo a rede social chinesa Tik Tok.

Às 9h40, o dólar comercial subia 0,9% e era vendido por 5,362 reais. Com menor liquidez, o dólar turismo avançava 0,6% para 5,65 reais.

Em meio aos baixos níveis de inflação e lenta retomada da economia brasileira, a expectativa do mercado é de que o Copom promova o “corte residual” de 0,25 ponto percentual sinalizado na ata da última reunião.

Caso essa seja a decisão, a taxa Selic irá renovar a mínima histórica para 2% ao ano. Com a queda de juros, os títulos de renda fixa tendem a ficar ainda menos atrativos, reduzindo a busca por investidores estrangeiros e, consequentemente, mitigando a entrada de dólares no país.

“A expectativa de corte de juros já começa a ter efeito sobre o câmbio. É um movimento normal. É juros para baixo e dólar para cima”, afirma Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

No cenário internacional, a moeda americana se valoriza perante contra a maioria das divisas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo. Como pano de fundo da alta global do dólar está a resposta da China à pressão do presidente Donald Trump para que o a ByteDance, dona do Tik Tok, venda suas operações nos EUA para uma empresa americana.

Em editorial publicado no jornal estatal Daily China, Pequim afirmou que “A China não irá aceitar por de maneira alguma o ‘roubo’ de uma companhia chinesa de tecnologia e que tem várias formas de resposta caso a administração [americana] realizar seu plano de ‘esmagar e agarrar’”.