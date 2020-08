Dólar sobe com “debandada” da equipe econômica do governo

O dólar sobe nesta quarta-feira, 12, após o secretário especial de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, e o de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pedirem demissão do governo. Às 9h30, o dólar comercial subia 0,2% e era vendido por 5,428 reais.

A saída de Mattar e Uebel ocorre pouco a saída de Mansueto Almeida do Tesouro Nacional, Caio Megale da direção de programas da Secretaria Especial da Fazenda e de Rubem Novaes da presidência do Banco do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já fala em “debandada” da equipe econômica.

Com cinco baixas no primeiro escalão econômico do governo, o mercado teme que o próximo seja Paulo Guedes. “Há o receio de que o principal ator dessa equipe possa sair. Isso causa um viés de proteção em dólar”, comenta Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Segundo Ruik, sem Mattar à frente das privatizações, cresce o risco de elas não avançarem, o que pode mitigar a entrada de dólar no país.

No exterior, o mercado de câmbio opera misto, com o dólar se valorizando contra o rublo russo e a lira turca, mas perdendo força contra o peso mexicano. Contra pares desenvolvidos, a moeda americana tem perdas.