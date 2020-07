Dólar sobe com dúvidas sobre recuperação econômica

O dólar avança contra o real, nesta terça-feira, 7, com temores sobre os casos de coronavírus nos Estados Unidos e após a União Europeia revisar a projeção de crescimento anual para baixo. O movimento ocorre em linha com a valorização global da moeda americana. Às 9h30, o dólar comercial subia 0,4% e era vendido por 5,371 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, avançava 1,8%, cotado a 5,67 reais.

Devido à pandemia, a União Europeia revisou a projeção de crescimento do PIB para região de contração de 7,5% para queda de 8,3% neste ano. O bloco também reduziu a expectativa de expansão econômica referente ao ano que vem de 6% para 5,8%. Com o maior pessimismo sobre a economia europeia, o euro se desvaloriza frente ao dólar, pressionando o índice dólar (DXY) para cima.

“A notícia da União Europeia está refletindo em preço piores para os mercados europeus”, disse Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research. Como pano de fundo, segundo ele, para a revisão das projeções europeias está a produção industrial da Alemanha, principal país, em termos econômicos, do bloco.

Divulgado ainda pela madrugada, a produção industrial alemã de maio cresceu apenas 7,8% em relação ao mês anterior, ficando mais de 2 pontos percentuais abaixo da expectativa de mercado, que esperava crescimento de 10%.

Além de ganhar valor contra divisas fortes, como o euro, o dólar também sobe em relação à maioria das moedas emergentes, com destaque para o peso mexicano, que se desvaloriza mais de 1% frente ao dólar.

O crescente número de casos de coronavírus nos Estados Unidos também seguem impulsionando o dólar, conforme os investidores buscam proteção em meio às dúvidas quanto à recuperação da maior economia do mundo. De acordo com a CNN americana, a taxa de infecção continua aumentando em 32 dos 50 estados americanos.