Dólar se desvaloriza no mundo com disparada do euro após reunião do BCE

O dólar recua contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, 10, acompanhando o movimento internacional de desvalorização da moeda americana. No radar dos investidores estão os dados de seguro desemprego nos EUA e a decisão do Banco Central Europeu de manter os juros e os estímulos inalterados. Às 10h50, o dólar comercial caía 0,5% e era vendido por 5,275 reais.

Divulgado nesta manhã pelo Departamento de Trabalho americano, os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram em 884.000, acima da expectativa de 846.000. “Na Europa, o BCE manteve as taxas de juros em 0% e a taxa de facilidade de depósito em -0,5%. Neste momento, a presidente do BCE, Christine Lagarde, concede entrevista coletiva.

“O mercado esperava que a Christine Lagarde [presidente do BCE] dissesse alguma coisa na linha da última fala do Jerome Powell [presidente do Federal Reserve, que anunciou meta de inflação média], mas não veio nada. A manutenção dos estímulos acabou ajudando o euro, que segue forte, e consequentemente derruba o dólar no mundo. Mas não teve nada de novo”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Na Europa, o euro dispara 0,9% contra o dólar, enquanto a moeda americana é negociada em queda perante as principais moedas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar em relação a seus pares desenvolvidos cai 0,5% puxado pelo euro.

No cenário interno, os investidores repercutem os dados de vendas no varejo de julho, que tiveram alta anual de 5,5% ante expectativa de 2,2%. “Veio acima do ano anterior, sem pandemia, isso gera algum otimismo”, afirma Tulio Portella, diretor comercial da B&T. Entre os fatores que contribuíram para a melhora das vendas estão o auxílio emergencial e a reabertura dos comércios.

Embora os números do varejo tenham saído fortes, a inflação voltou a dar as caras no Brasil, gerando preocupação entre os investidores. Na primeira prévia de setembro, o IGP-M, conhecido como inflação do aluguel, teve alta de 4,41%, ante 1,46% da primeira prévia de agosto. Já o Índice de Preço do Atacado (IPA) teve alta de 6,14%

“O mercado voltou a prestar atenção na inflação. Essa inflação do atacado pode passar para o varejo, o que impacta a política de juros”, comenta Cris Quartaroli, economista do Ourinvest.

Com a inflação voltando a subir, reduzem as expectativas de um novo corte da taxa básica de juros Selic, que está em sua mínima histórica de 2%.