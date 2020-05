O dólar virou para queda contra o real, nesta sexta-feira, 29, após o discurso do presidente Donald Trump, que vinha sendo motivo de apreensão entre os investidores, ter sido encarado como um suspiro de alívio. Isso porque o líder americano não descartou a “fase 1” do acordo comercial com a China, um dos principais temores do mercado. Às 16h30, o dólar comercial caía 0,8% e era vendido por 5,341 reais.