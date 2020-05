Digital Renminbi: a primeira criptomoeda estatal da China

O governo chinês está desenvolvendo uma criptomoeda. Denominada de Digital Renminbi, a moeda virtual chinesa terá lastro e será emitida pelo Banco Popular da China (PBOC). A expectativa é que a criptomoeda estatal seja lançada nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.

Em comunicado publicado, o banco central explicou que será o único emissor da moeda e que ela será oferecida inicialmente para bancos comerciais ou outros operadores financeiros. Estes serão os responsáveis em fazer a transferência dinheiro em papel para as carteiras digitais. Vale lembrar que a China proibiu o uso de bitcoin e a mineração no país em setembro de 2017. Na época, o governo chinês que a atividade pertubava a ordem econômica e financeira do país.

No final do mês passado, o governo afirmou que testes seriam realizados em algumas cidades como Shenzhen, Suzhou, Chengdu com foco no varejo e consumo. Segundo informações do China Daily, cafés, restaurantes, livrarias e hotéis vão testar a moeda. Além disso, o governo selecionou alguns funcionários para receber um parte do salário em criptomoeda que serão depositadas em carteiras digitais.

A transação da moeda se dará por aproximação dos celulares sem a necessidade dos aparelhos estarem conectados à internet. A iniciativa visa popularizar o uso da criptomoeda. Entretanto, não é esperado que Digital Renminbi substitua totalmente as notas em papel.

A surto de coronavírus no país pode ter adiantado os planos do governo chinês em relação ao lançamento da moeda digital. Como o vírus pode resistir por algumas horas em superfícies é possível que as notas de dinheiro possam disseminar o virús. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que pessoas optassem por realizar transações por pagamento digital para evitar o contato físico com o papel.