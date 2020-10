Dia D do pacote nos EUA; balanço da Netflix e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: pacote nos EUA, Neoenergia e o que mais move o mercado

Presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, definiu a terça como prazo para chegar a um acerto com o governo antes das eleições

Em dia de balanço, é hora de saber se a receita da Netflix deu certo

Número de assinantes deve ser menor no terceiro trimestre do que no segundo, mas lucro deve aumentar em 32,5%

Congresso debate plano para vacinar todos os brasileiros contra a covid-19

Russa, chinesa ou inglesa? Parlamentares querem ouvir de cada setor como está a fase de testes e de produção para iniciar a imunização

Perdeu o plano de saúde? Compare serviços populares, a partir de R$ 13/mês

Porto Seguro é mais recente player a entrar no segmento de assinatura e se junta a Dr Consulta e Cartão de Todos

Tabaco ainda é um investimento secular? Philip Morris responde com balanço

Fabricante da Marlboro deve divulgar avanço no lucro por ação graças ao aumento das vendas de tabaco aquecido para cigarros eletrônicos

Leilão de carros do Santander tem Nissan com lance inicial de R$ 19 mil

Leilão são de cerca de 50 veículos recuperados pelo banco Santander

Locaweb e Magalu mostram tendência no mercado de fusões e aquisições

Apesar da crise, há empresas com muito dinheiro no bolso e apetite para fusões e aquisições; Locaweb e Magalu são alguns dos exemplos

Neoenergia deve ser destaque na retomada das elétricas

A maior empresa privada de energia elétrica do Brasil, com 13,5 milhões de clientes, divulga hoje seu balanço do terceiro trimestre

3R Petroleum fará IPO de R$ 800 milhões após vitória em debate na CVM

Plano da companhia é ser consolidadora na exploração de campos maduros em terra e em águas rasas



Quem marca prazo para vacina pode se “desdizer”, diz presidente da Anvisa

Antonio Barra Torres foi aprovado nesta segunda-feira como diretor-presidente da Anvisa, cargo que já exercia de forma interina desde dezembro

No Brasil, conselheiro de Trump encontra Bolsonaro e faz lobby anti-Huawei

O conselheiro de Segurança afirmou que os dados do governo poderão ser “decifrados” pelos chineses caso o Brasil escolha a Huawei para a implantação do 5G

Moderna diz que EUA pode autorizar uso emergencial de sua vacina

Aprovação do uso emergencial da vacina contra covid-19 da Moderna depende do resultado de um grande ensaio clínico em novembro

Brasil comemora dia da filantropia com recorde de doações e ONGs em alta

Atuação do terceiro setor foi fundamental nos primeiros momentos da pandemia. ONGs alcançam parte da população ignorada pelo Estado

Política e mundo

STF mantém veto à divulgação de documento do caso das “rachadinhas”

Flávio Bolsonaro é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em esquema de desvio de salários em seu gabinete na Alerj

Com base ampliada, governo deve aprovar com facilidade indicação ao TCU

Homem de confiança de Bolsonaro há duas décadas, Jorge Oliveira será sabatinado nesta terça pela Comissão de Assuntos Econômicos

Argentina anuncia medidas para aliviar pressão cambial

Entre as medidas estão uma licitação de bônus por US$750 milhões em novembro e redução para 3 dias do período mínimo entre a compra e a venda de um título

Eleições na Bolívia tiveram participação histórica de 87% dos eleitores

Mais de 7 milhões de bolivianos estavam registrados para votar nestas eleições, que aconteceram sob medidas sanitárias estritas

Enquanto você desligou…

Brasil e EUA fecham acordo para facilitar comércio e reduzir corrupção

Acordo foi bem recebido pelo setor privado e é considerado pelos dois governos o primeiro passo para um futuro acordo de livre comércio

CSN pede registro para IPO que pode ser o maior do ano

Parte do dinheiro arrecadado em oferta de ações irá para acionistas e outra para o caixa da companhia, que pretende reduzir o nível de endividamento

Produção de minério de ferro da Vale sobe 2,3% no 3º tri; vendas caem 11%

Companhia informou que está evoluindo com seu plano de estabilização e entregou uma forte produção de minério de ferro

Agenda

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em setembro, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas.

Frase do dia

“Para ter sucesso, o seu desejo de sucesso deve ser maior do que o seu medo do fracasso” – Bill Cosby

