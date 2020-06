Desmatamento aflige o mercado; Senado vota saneamento e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Crise ambiental avança durante a pandemia — e preocupa investidores

Desmatamento bate recorde no Amazônia, enquanto Estados Unidos aprova leis cada vez mais lenientes com a poluição

Nova lei do saneamento básico deve ser votada hoje no Senado

Medida pode corrigir décadas de atraso nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto

Uma recessão ainda mais profunda? FMI divulga nova previsão para 2020

Novas estimativas do Fundo Monetário Internacional devem levar em conta a lenta recuperação da economia na maior parte dos países

Com nova defesa, Flávio Bolsonaro quer depor sobre “rachadinhas”

Em 2018, o MP convocou Flávio Bolsonaro a depor, mas o senador não se apresentou e passou a entrar com recursos pedindo o arquivamento do caso

Na cadeia, Queiroz recusa comida e se preocupa com prisão da esposa

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro está preso em Bangu 8 e possui direito a banho de sol de duas horas por dia num pequeno pátio

Deputado do PSC paga R$238,5 mil a empresa acusada de disparos irregulares

O deputado federal Otoni de Paula é um dos 11 parlamentares bolsonaristas que tiveram quebra de sigilo autorizada pelo STF

Brasil vai produzir gasolina com mesma qualidade dos EUA e Europa

A partir de agosto, combustível seguirá novas especificações. Preço será mais caro, o que deve ser compensado por consumo menor, diz diretora da Petrobras

Universidade de Cambridge cria centro de filantropia de olho em emergentes

Projeto de pesquisa buscará determinar se houve mudanças na forma como a filantropia é praticada por causa da pandemia, e os impactos para o futuro

Homem é acusado de fraudar auxílio emergencial dos EUA para ter um Tesla

Ele foi preso nesta segunda e é acusado de fraude, transações ilegais e fazer falas alegações aos bancos. Se for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão

Com a Selic a 2,25%, onde investir para a reserva de emergência?

Tesouro Selic continua sendo a melhor opção. Mas o investimento direto pelo Tesouro Direto perde atratividade

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio de R$ 45 milhões

Na poupança, prêmio da Mega-Sena pode render R$ 77 mil mensais

Política e mundo

TSE arquiva ação contra chapa Bolsonaro-Mourão

Ação apontava suposto abuso do poder econômico na campanha eleitoral de 2018 pela presença de outdoors em diversas cidades do país

Câmara aprova projeto que aumenta limite de pontos e validade da CNH

Proposta que modifica o Código de Trânsito Brasileiro, foi aprovada pelos parlamentares com um placar folgado de 353 votos a 125

Weintraub perde foro privilegiado e inquérito vai para a 1ª instância

Ex-ministro, que deixou cargo na semana passada e atualmente se encontra nos Estados Unidos, ironizou a forma como alguns chineses falam português

Investigação mira “vaquinha” de R$ 80 mil para grupo antidemocrático

O financiamento coletivo para o movimento “300 do Brasil” foi derrubado após denúncias, mas não foi esclarecido se o dinheiro foi devolvido aos doadores

Mudança na data de exoneração de Weintraub “confirma fraude”, diz TCU

Subprocurador-geral pediu que a Corte avalie se houve participação do Itamaraty na ida do ex-ministro da educação para os Estados Unidos

Polícia Federal quer ouvir Bolsonaro sobre denúncias de Moro

O inquérito apura se presidente tentou interferir politicamente para blindar aliados e familiares, como alegou o ex-ministro Sergio Moro ao deixar cargo

Decreto de Trump que suspende vistos passa a valer e é alvo de críticas

Gigantes de tecnologia como Google e Apple, que juntas contrataram mais de 3.000 estrangeiros em 2019, serão afetadas pelas restrições

Enquanto você desligou…

Sonha em trabalhar com cerveja? Veja a tour da Ambev para os estagiários

Com seu novo canal no Youtube, a Ambev disponibiliza conteúdos sobre carreira e sobre o mundo cervejeiro



Projeto oferece até R$ 14 milhões para digitalizar empresas no Nordeste

Programa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial busca financiar até 20 projetos de digitalização na região

Com nova carteira digital, OLX fica mais parecida com o Mercado Livre

Empresa com compra e venda de itens usados vai finalmente lançar uma plataforma para intermediar pagamentos e auxiliar na entrega de mercadorias

BC autoriza uso de imóvel como garantia de mais de um empréstimo

Segundo o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, a medida da autarquia gera um potencial de liberação de 60 bilhões de reais em crédito

Agenda

Nesta quarta-feira (24), a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos será divulgada pelo Energy Information Administration.

Live

12h – Títulos Bancários – Entenda tudo sobre a garantia do FGC

Daniel Lima, CEO do FGC, conversa ao vivo com Odilon Costa, da Exame Research, e Bruno Carvalho, head de renda fixa do BTG Pactual.

Frase do dia

“Não seja convencido. Sempre existirá alguém melhor do que você.” – Tony Hsieh