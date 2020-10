Usiminas sobe após triplicar lucro; Ambev e Bradesco têm duras perdas

As ações da Usiminas (USIM5) sobem 5,07% e lideram as altas do Ibovespa nesta quinta-feira, 29, após ter triplicado seu lucro líquido no terceiro trimestre para 531,5 milhões de reais. Em mais um sinal de que o setor de siderurgia segue forte, apesar do cenário econômico mundial, sua receita líquida teve acréscimo de 14% na comparação anual, ficando em 4,381 bilhões de reais. “Os resultados forma bons, sustentados pelo ambiente de preços mais atrativos na mineração e siderurgia, apesar do menor volume vendido na comparação anual”, dizem analistas da Exame Research. Do mesmo setor, os papéis da CSN (CSNA3) avançam 2,71% e os da Gerdau (GGBR), 0,99%.

Vale

Outro balanço que animou o mercado foi o da Vale (VALE3), que teve lucro líquido de 15,615 bilhões de reais no terceiro trimestre, superando em 138,7% o registrado no mesmo período do ano passado. Já sua receita líquida cresceu 42,4% na comparação anual para 57,906 bilhões de reais. “A Vale apresentou um sólido resulto e tudo aponta para um quarto trimestre mais forte dos últimos anos dado o retorno do volume e resiliência no preço do minério de ferro”, avaliam analistas da Exame Research. As ações da companhia sobem 2,23% e atenuam as perdas do Ibovespa.

Exportadoras

Com a ajuda da alta do dólar, que já está próximo da marca de 5,80 reais, as exportadoras WEG (WEGE3), Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) são negociadas no campo positivo, subindo 2,19%, 2,23% e 1,22%, respectivamente. A Suzano irá divulgar o resultado do terceiro trimestre após o encerramento do pregão.

Ambev

Do lado negativo, os papéis da Ambev (ABEV3), que chegaram a abrir em alta, caem quase 5%, mesmo com parte dos investidores considerando positivos os dados apresentados no balanço da companhia, divulgado nesta manhã. No período, a Ambev teve lucro líquido ajustado de 2,495 bilhões de reais, resultando em um lucro por ação de 15 centavos, acima dos 11 centavos por ação esperados. Segundo a companhia, “a recuperação em V foi impulsionada pela estratégia comercial da companhia, à medida em que inovação, flexibilidade e excelência operacional ganharam momentum”. No período, a receita líquida da companhia cresceu 15,1% para 15,6 bilhões de reais. Somente no Brasil, o aumento da receita foi de 21,2%.

Segundo o Credit Suisse, o terceiro trimestre da Ambev trouxe uma dinâmica bastante favorável e sinalização de que dias melhores estão por vir. Eles comentam que enxergam a ação negociando a um múltiplo preço sobre lucro (P/L) de 20 vezes estimado para 2021, indicando um desconto de 10% em relação ao histórico, o que acreditam ser “exagerado’, em função da boa execução da companhia dentro de um difícil cenário de covid e de ganho de participação no mercado. Neste patamar, eles apontam que a ação tem um dividend yield de cerca de 3% a 4%.

Bradesco

Puxando as maiores quedas entre os grandes bancos, as ações do Bradesco (BBDC4) caem 4%, após ter apresentado queda de 23,1% do lucro líquido recorrente em relação ao do mesmo período do ano passado para 5 bilhões de reais. Para analistas do Credit Suisse, no entanto, o resultado veio neutro. Embora o lucro pré-provisão tenha tenha decepcionado, assim como o resultado da seguradora, eles apontam que esses pontos foram compensados na parte de despesas com provisões, que foram melhores do que esperado. No setor, os papéis do Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS) têm respectivas perdas de 1,93% e 2,02%. As ações do Santander (SANB11), sobem 0,66%.