CPMF de volta?; Trump e desemprego em foco no mercado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Trump, desemprego e o que mais move o mercado nesta quinta

Presidente americano afirma que não fará uma transição pacífica, caso perca eleições para candidato democrata

Repaginada, CPMF volta ao debate na reforma tributária

O governo negocia a inclusão da CPMF na proposta de reforma tributária que está em tramitação na Câmara, a PEC 45

De uma só vez, AGU promove 606 procuradores para topo da carreira

Dos 3.783 procuradores federais, 3.489 (92%) estão na chamada categoria especial, com salário de R$ 27,3 mil

Augusto Aras defende depoimento por escrito de Bolsonaro no caso Moro

O parecer foi enviado em recurso apresentado pela AGU após o ministro do STF Celso de Mello determinar que Bolsonaro preste depoimento presencialmente

Em meio à covid, médicos pedem hoje mais esforços no combate ao câncer

O dia 24 de setembro celebra as pesquisas científicas contra a doença, que mata 9 milhões de pessoas por ano e ficou em segundo plano com a pandemia

99 recebe certificação de segurança inédita da ABNT

Processo de auditoria durou três meses e analisou 22 direcionamentos de proteção presentes na plataforma da empresa.

Política e mundo

Alerj aprova prosseguimento do impeachment de Witzel

Agora, desembargadores e deputados vão compor um tribunal para analisar a cassação do mandato. Com sete votos pró-condenação, Witzel perde o cargo de vez

Novo suspende Filipe Sabará, candidato a prefeito de São Paulo

O conselho de ética do diretório nacional do Novo informou a suspensão dos direitos de filiado de Filipe Sabará. A candidatura está temporariamente suspensa

Trump se nega a prometer transferência pacífica de poder

Biden reagiu de maneira imediata aos comentários de Trump, que menciona regularmente a ideia de não reconhecer os resultados das eleições

Fortuna de R$320 bilhões: rei da água mineral vira o mais rico da China

Zhong Shanshan é dono da maior engarrafadora de água da China e tem patrimônio três vezes maior que do brasileiro mais rico, o banqueiro Joseph Safra

Hong Kong prende opositor Joshua Wong por “desrespeitar uso de máscara”

O ativista de 23 anos foi preso por ter realizado uma “reunião ilegal” durante um protesto organizado em outubro de 2019

Enquanto você desligou…

As startups mais desejadas de 2020 estão contratando e têm 389 vagas

Confira as oportunidades para trabalhar nas empresas mais desejadas pelos profissionais brasileiros em 2020

Alexa, quais as novidades? O que esperar do evento de devices da Amazon

Empresa pode anunciar atualização dos dispositivos de voz, mas atualizações de funções da Alexa também são esperadas.

Marca de cosméticos de luxo reduz preços no Brasil em até 50%

Com 200 funcionários, a operação brasileira da Jeunesse faturou 600 milhões de reais em 2019 e, para esse ano, a expectativa é crescer 20%

Revista

Febre de IPOs: os empreendedores que dão nova cara à bolsa brasileira

Mais de 50 empresas querem abrir o capital para acelerar a expansão, mesmo com a pandemia. Mas os riscos da economia e as lições de 2007 servem de alerta

Fundador da Netshoes ignora sabático e cria duas startups em novos setores

Marcio Kumruian mal deixou a Netshoes e o Magalu e já trabalha em uma empresa de serviços automotivos e outra de fitness, com um sócio da Califórnia

Eleições presidenciais nos EUA prometem caos e confusão

Republicanos e democratas se preparam para uma batalha legal que pode levar a uma eleição caótica e contestada na Justiça

Confira todas as reportagens da nova edição aqui.

Agenda

Nos EUA, acontece o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo” – Napoleon Hill.