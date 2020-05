Covid-19 atinge 5 milhões de casos; o futuro da China e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

Coronavírus vai a 5 milhões no mundo e a quase 300.000 no Brasil

Várias cidades reforçam as medidas de isolamento social e alongam lockdown contra o avanço da covid-19

No 1º dia do feriadão, litoral de SP rejeita turistas, mas isolamento cai

Apesar das barreiras nas estradas e do trânsito, houve queda no isolamento em Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião

Bolsonaro e governadores debatem socorro aos estados

Aprovado no dia 6 de maio, o projeto de socorro emergencial a estados e municípios contra a crise do coronavírus ainda não foi sancionado

Créditos tributários de R$2 bi injetam ânimo em varejistas durante a crise

Companhias como Hering, Via Varejo e Lojas Renner conseguiram créditos tributários de quase R$ 2 bilhões e compensação mexeu com as ações

Propostas intervencionistas atrasarão a retomada econômica, diz CEO do BB

Em entrevista exclusiva à EXAME, Novaes afirma que a agenda liberal é a resposta para restabelecer a confiança de empresários, investidores e consumidores

Cogna mostra que os tempos difíceis já chegaram para a educação

Companhia, ex-Kroton, deve ter queda na receita e prejuízo no primeiro trimestre. Mas a pandemia também deve trazer oportunidades

PMI composto da UE sobe a 30,5 em maio e supera expectativas

O índice bem abaixo da marca de 50, porém, mostra que a atividade no bloco continua contraindo em meio à pandemia de coronavírus

Bolsa Família com final 4 recebe segunda parcela do auxílio de R$ 600

O calendário de pagamento segue o número do Número de Identificação Social

Pela 1ª vez, cientistas localizam planeta enquanto ele está sendo formado

O planeta que tem cerca de 2,4 vezes a massa do Sol está se formando em torno de uma estrela chamada AB Aurigae, localizada a 520 anos-luz da Terra

Suécia passa a liderar mortes per capita de coronavírus no mundo

A Suécia registrou 6,08 mortes diárias por milhão de habitantes na última semana e colocou em dúvida sua estratégia de evitar uma quarentena rígida

De máscara, Partido Comunista discute futuro da China

Encontro realizado em Pequim deve sinalizar o alcance das medidas fiscais e econômicas para combater a crise do coronavírus

Guedes admite estender auxílio emergencial, mas com valor de R$ 200

Ministro defende que benefício tenha queda suave após pagamento da terceira parcela; ele também negou prorrogar o programa indefinidamente

Senado aprova projeto que inclui morte por covid-19 em seguros de vida

Proposta, que ainda precisa ser analisada pela Câmara, proíbe aumento de preços pela cobertura para invalidez ou óbito decorrente de epidemias

MP da Coreia do Sul pede 35 anos de prisão para ex-presidente

A ex-presidente Park Geun-hye deixou o cargo em 2017, após um escândalo de corrupção que envolve propina de grandes empresas da Coreia do Sul

EUA teve em 2019 o menor número de nascimentos em 35 anos

A taxa de natalidade nos Estados Unidos diminuiu principalmente depois da crise de 2008

Mercado vê crise pior na Azul e valor em bolsa encosta na Gol pela 1ª vez

Com pandemia e balanço de empresa em fase de crescimento, Azul perdeu prêmio bilionário histórico sobre sua rival de capital aberto

Hapvida amplia receita, mas lucro cai no 1º tri, com impacto de aquisições

A companhia anunciou que teve lucro líquido de 164,6 milhões de reais de janeiro a março, queda de 19,9% na comparação com o mesmo período de 2019

Lenovo tem lucro acima de estimativas, e vê avanço com trabalho remoto

A empresa estima que em dois a três anos o mercado total de computadores em todo o setor pode aumentar de 25% a 30%

SoftBank aposta na transformação do mercado pela inteligência artificial

Terceira apresentação do evento Brazil at Silicon Valley debateu os efeitos da pandemia do coronavírus no mercado de startups

Iguatemi reabre shoppings em Porto Alegre a partir de 22 de maio

Segundo a companhia, o funcionamento das unidades será em horário reduzido, das 12h às 20h, com atendimento especial para grupo de risco

Só vimos a ponta do iceberg do coronavírus no Brasil, diz infectologista

À EXAME Research, Celso Granato, infectologista e diretor do grupo Fleury, e Fernando Reinach, biólogo, analisaram a pandemia de coronavírus no Brasil

Nesta quinta-feira (21), tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de maio, que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Por fim, há discursos de membros do Fomc.

