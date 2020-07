Cosan sobe mais de 11% na Nyse após proposta de reorganização societária

As ações da Cosan, que são negociadas na bolsa americana Nyse, estão subindo vertiginosamente nesta segunda-feira, 6. Os papéis chegaram a ter alta de mais de 16%, mas, por volta das 15h (do horário de Brasília), registravam um avanço um pouco menos acentuado, de 11,43%. O motivo é a proposta de reorganização societária apresentada pelo grupo, antecipada pela EXAME IN. Já as ações da Cosan Logística sobem 3,4% e as da Cosan S.A. avançam 1,57%.

O império de quase 30 bilhões de reais vai passar por uma reformulação. Os acionistas da holding Cosan Limited (CZZ) e da Cosan Logística receberão ações da Cosan S.A., que será o único veículo de investimentos do empresário Rubens Ometto. As demais empresas citadas deixarão de existir como empresas abertas.

Ometto decidiu listar a CZZ em Nova York com uma estrutura de super voto em 2007, apenas dois anos após abrir capital no Novo Mercado. Poucos anos depois, Ometto já admitia que o modelo não estava bom e, há anos, o mercado espera a simplificação.

Segundo o fato relevante da companhia, a “reestruturação tem como objetivo simplificar a estrutura do grupo, unificando e consolidando os diversos free floats das companhias, com aumento de liquidez […]”.

“A CZZ (Cosan Limited) e RLOG (Cosan Logística) serão incorporadas pela CSAN3 (Cosan S.A), e, como a CZZ tinha maior desconto, o avanço é maior”, afirma Bruno Lima, especialista de ações da EXAME Research. “Já a CSAN3 já vinha de movimento de alta, pois o controlador vem recomprando ações”, acrescenta.