Cosan apresenta pedido de registro de IPO da Compass Gás e Energia

O grupo de energia e logística Cosan apresentou nesta sexta-feira pedido de registro para realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada Compass Gás e Energia, segundo fato relevante divulgado pela companhia.

A quantidade de ações da Compass a ser vendidas no âmbito da oferta será oportunamente fixada pelo conselho de administração da empresa, assim como o preço de venda, após procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais no Brasil e no exterior.

A Cosan disse ainda que pediu também adesão da Compass ao segmento especial de listagem Novo Mercado da bolsa paulista B3, e acrescentou que a oferta está sujeita à concessão de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às condições de mercado.