Congresso de olho em fake news; Rio inicia reabertura e tudo para ler hoje

Congresso aperta o cerco às fake news

Projeto prevê que redes sociais estarão sujeitas a sanções se não cumprirem obrigações legais

Celso de Mello arquiva pedido de apreensão de celular de Jair Bolsonaro

Os partidos PDT, PSB e PV haviam solicitado ao Supremo a apreensão dos celulares do presidente e de Carlos Bolsonaro

Brasil beira 30 mil mortes por coronavírus, e OMS diz que pico não chegou

Ministério da Saúde registrou 29.937 mortes por coronavírus e 526.447 casos confirmados

Coronavírus: Rio inicia hoje plano de reabertura; veja o cronograma

Em seis fases: passeio no calçadão e surfe são liberados nesta terça; shoppings voltam a funcionar em 14 dias. Estudiosos temem nova explosão de casos

Câmara vota suspensão da dívida de times de futebol na pandemia

Débitos tributários e trabalhistas somam 5,3 bilhões de reais — atividades estão suspensas pela pandemia do coronavírus

Novo pacote de estímulo da Alemanha pode chegar a 80 bilhões de euros

Programa deve ser apresentado nesta terça pela chanceler Angela Merkel e inclui ajuda a pequenas empresas e ao setor automotivo

Gigante na pandemia, Zoom divulga hoje resultados do trimestre

Companhia que fornece serviço de videoconferência triplicou de valor desde o começo do ano e espera um faturamento recorde com a pandemia do coronavírus

Embraer está aberta a novas parcerias após fracasso de acordo com Boeing

Presidente-executivo da Embraer afirmou que as parcerias estratégicas podem envolver produtos, engenharia e produção de países como a China e a Índia

Mansueto: Não podemos entrar em briga tola e infantil contra globalização

O secretário do Tesouro Nacional disse que a aprovação da reforma tributária exige diálogo político e que a dívida bruta deve chegar a 94% do PIB em 2020

2,7 milhões podem sacar a 2ª parcela dos R$ 600 nesta terça-feira

Podem sacar o dinheiro os beneficiários do programa que nasceram em março

Pesquisa: o que os clientes pensam dos bancos na pandemia do coronavírus

Pesquisa analisou comentários feitos por 25,7 milhões de usuários nas redes sociais para avaliar o sentimento antes e durante a pandemia do coronavírus

Política e mundo

PGR apoia prorrogação de inquérito sobre suposta interferência na PF

A investigação sobre uma suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro no órgão foi aberta em abril, após as acusações feitas por Moro ao pedir demissão

Trump ameaça enviar tropa armada para conter violência em protestos

O presidente norte-americano afirma que adotará a medida contra os movimentos caso governadores e prefeitos não consigam conter manifestantes

Enquanto você desligou…

As 30 empresas em que estudantes de engenharia sonham em trabalhar

Confira o ranking da Universum de 2020 dos empregadores mais atrativos para os universitários cursando Engenharia:

Por que o WeWork está otimista com a crise nos escritórios

A crise causada pela pandemia pode ajudar a empresa de coworking, que vive um dos seus piores momentos

Reabertura do comércio: regras, desafios e dúvidas dos empreendedores

Empresários relatam dificuldades para reabrir o negócio em meio à pandemia do coronavírus; confira recomendações e cuidados

Boeing move arbitragem contra Embraer após fim de acordo comercial

Até agora, só se sabia que a brasileira havia levado a norte-americana à arbitragem, pela interrupção de acordo firmado entre as companhias

Uber testa novo serviço com múltiplas paradas e preço fixo

Novidade é mais uma tentativa da companhia se recuperar do impacto do novo coronavírus em seus negócios

BNDES põe exército em campo para retomar vendas de ações

As ações das companhias Klabin e Suzano seriam os destaques de possíveis alienações, mas não há decisão tomada até o momento

