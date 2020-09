Congresso analisa “combo” de vetos; o balanço da CVC e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eleições nos EUA: caos marca primeiro debate entre Trump e Biden

Presidente americano tumultua o confronto com interrupções frequentes, não responde sobre seus impostos e diz que país terá vacina antes das eleições

Biden: “haverá consequências” se Brasil não parar de derrubar floresta

No debate de ontem, o democrata citou o Brasil para criticar a política ambiental de Donald Trump, mas não citou diretamente o presidente Jair Bolsonaro

Congresso pode analisar hoje desoneração da folha e “combo” de vetos

Sessão sobre os vetos está prevista, mas tem chance ser adiada novamente por falta de acordo sobre a desoneração. Empresas pressionam por decisão rápida

CVC divulga resultados com atraso e mostra a nova cara do turismo

A maior operadora de turismo do Brasil divulga os resultados financeiros de 2020 e deve mostrar como o setor está se recuperando

No Radar: Petrobras, STF, debate e o que mais move o mercado nesta quarta

Com primeiro debate, eleições americanas entram oficialmente na pauta do mercado e pressionam bolsas globais

EXAME/IDEIA: Paes vence Crivella, Martha ou Benedita no 2º turno no Rio

O ex-prefeito lidera entre os que têm ensino superior e maior renda. O atual prefeito Crivella está à frente entre os sem instrução

Novo fundo em techs chinesas quer pegar carona no maior IPO do mundo

Corretora Vitreo terá fundo para investidor de varejo que comprará ações da Ant Financial, cuja oferta inicial de ações deve movimentar US$ 35 bilhões

Startup Alude, de tecnologia para imobiliárias, recebe US$ 3,3 milhões

A rodada de captação de investimento seed foi liderada pelos fundos Ribbit Capital, Y Combinator, Maya Capital e GFC

Brasileira investe R$ 14 mi para elevar produção de insumos farmacêuticos

Entre os produtos fabricados pela Globe Química em Campinas estão sedativos para dor, amplamente usados no tratamento de pacientes graves da covid-19

PIB do Reino Unido despenca quase 20% no 2º trimestre

Dados sugerem que o Reino Unido está a caminho do maior recuo anual desde a década de 1920

ONU debate o futuro das espécies em assembleia sobre diversidade

Na Cúpula das Nações Unidas sobre Biodiversidade, líderes mundiais buscam uma solução para a extinção em massa: metade das espécies pode desaparecer

Auxílio de R$ 300: pagamento começa nesta quarta-feira

Os primeiros beneficiados na nova fase são aqueles que foram contemplados com o benefício em abril

Receita paga hoje último lote de restituição do Imposto de Renda 2020

O pagamento será para 3.199.567 contribuintes totalizando 4,3 bilhões de reais

Entrega do ITR termina hoje; veja quem é obrigado a declarar

A multa para quem apresentar a DITR depois do prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso

Política e mundo

Celso de Mello revoga plenário virtual sobre depoimento de Bolsonaro

Celso de Mello aguarda posicionamento de Sérgio Moro para pedir a inclusão do caso no plenário presencial do STF

Alerj escolhe deputados para julgar impeachment de Witzel

Os parlamentares vão se juntar aos cinco desembargadores escolhidos na segunda-feira, 28, por sorteio

Maduro: Venezuela tem queda de 99% das receitas de petróleo em 6 anos

Maduro atribuiu parte da catástrofe econômica às sanções impostas pelos Estados Unidos para tentar derrubar seu governo

Enquanto você desligou…

Ok, Google, apresente o novo Pixel e novo Chromecast

Evento do Google nesta quarta traz novidades nos hardwares da empresa. Embora alguns não cheguem no Brasil, aparelhos da marca costuma ditar tendências

TikTok lança guia para combater desinformação nas eleições dos EUA

Guia do TikTok dará informações sobre candidatos federais, estaduais e locais dos Estados Unidos, e sobre como votar em cada estado

Quem é o bilionário mais jovem do Brasil aos 30 anos

Herdeiro e presidente do maior grupo de medicina diagnóstica, a Dasa, Pedro de Godoy Bueno tem uma fortuna de 8,5 bilhões de reais segundo a Forbes

Agenda

Nesta quarta-feira (30), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Na Zona do Euro será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro e o acumulado do ano, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Nos EUA, será divulgado o PIB do segundo trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período.

No Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Também será divulgado o Índice de Evolução de Emprego do Caged, que mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

