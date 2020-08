Compass Gás e Energia faz registro para oferta pública inicial de ações

A Compass Gás e Energia realizou nesta segunda-feira o registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou a empresa em documento ao mercado.

A companhia, que é controlada pela Cosan, disse que planeja levantar capital para adquirir empresas e participar de privatizações, além de fortalecer sua posição de caixa.

A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada.

A companhia teve receita de 4 bilhões de reais e lucro líquido de 508,5 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta.

A empresa não revelou o número de ações que serão ofertadas ou o valor que pretende levantar com o IPO.

A Cosan está promovendo uma reorganização para simplificar sua estrutura corporativa, e planeja listar algumas subsidiárias.

As unidades de bancos de investimentos do Itaú Unibanco, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco, Citigroup, Banco do Brasil, UBS, Safra e XP vão coordenar a oferta.