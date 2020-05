Começa o megaferiado de SP; o protocolo da cloroquina e tudo para ler hoje

As quentes do dia

São Paulo começa megaferiado para evitar lockdown. O que abre?

Estratégia da capital paulista é atingir o nível de isolamento social contra o coronavírus alcançado nos finais de semana

Bolsa no feriado? Sim. O que esperar do Ibovespa hoje

A piora nos dados do coronavírus no país pode pesar no pregão. Ontem, pela primeira vez, o Brasil anunciou mais de mil mortos num dia

Novo protocolo da cloroquina deve ser assinado hoje

Segundo Bolsonaro, o novo protocolo da cloroquina irá recomendar o uso do remédio a partir dos primeiros sintomas de covid-19

O raio-x da pandemia nos planos de saúde — hospitais estão mais vazios

Dados da ANS mostram que a pandemia de coronavírus derrubou a ocupação de leitos e os atendimentos no pronto-socorro dos hospitais particulares

Em meio à pandemia, Tocantins confisca leitos de UTIs privados

Governo de Tocantins confiscou 70% dos leitos de UTIs de oito hospitais particulares em três cidades do estado

Variação do PIB brasileiro na década poderá ser zero, diz FGV

Última projeção do Ibre/FGV considera uma queda de 5,4% no PIB de 2020; se confirmada, será a maior retração anual da história do Brasil

China apela aos apaixonados para estimular o consumo

Com o varejo em queda desde o início da pandemia, lojas tentam impulsionar as vendas no Dia dos Namorados

Superciclone Amphan, o maior em 20 anos, atinge Índia e Bangladesh

Mais de 2 milhões de pessoas tiveram de ser evacuadas por causa da chegada do furacão Amphan, logo no meio da pandemia do coronavírus

Bolsa Família com final 3 recebe segunda parcela do auxílio de R$ 600

Só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família

Caixa paga segunda parcela dos R$ 600 em conta poupança digital

O crédito estará disponível para compras com o cartão de débito virtual e o pagamento de boletos, mas saque só no final do mês

Senado aprova adiar o Enem 2020, e projeto vai para votação na Câmara

Desde março, a manutenção da prova é alvo de disputa judicial; decisão da Justiça Federal de SP chegou a impor adiamento do Enem

Pela primeira vez, Brasil lidera lista de mortos diários pela covid-19

Estados Unidos (90.340 óbitos) ainda lideram a lista dos países com mais mortes por covid-19, na qual o Brasil está em sexto lugar

Witzel diz que pode flexibilizar quarentena no RJ em junho

Nesta terça, Secretaria de Saúde confirmou um recorde diário de óbitos contabilizados, com mais 227 mortes no estado, que já contabiliza 3.079

Coreia do Sul reabre escolas sob rigorosas medidas de segurança

Depois de mais de dois meses, as escolas reabriram na Coreia do Sul com fila para verificações de temperatura e desinfetantes para lavar as mãos

PagSeguro PagBank está contratando para 150 vagas com home office

A empresa tem home office e horário flexível como benefícios. Durante a quarentena, o processo seletivo será remoto

Multa e suspensão: Taurus fica de fora de licitações de armas em SP

Medida foi determinada após um processo administrativo aberto em 2014, sobre falhas no funcionamento de armas de fogo fornecidas para a PMSP

Após denúncias de câncer, J&J para de vender talco para bebês nos EUA

A companhia continuará vendendo uma versão do talco para bebê com base de amido de milho, e não com base no mineral talco, nos EUA

Marfrig: Brasil segue exportando carne aos EUA, mas há destinos melhores

Mercado norte-americano foi reaberto para a carne do Brasil em fevereiro, após interrupção em 2017 por questões sanitárias

Estapar aposta R$ 585 milhões que Zona Azul sai mais forte da pandemia

Após IPO na semana passada, companhia assinou contrato hoje e pagou compromisso com Prefeitura de São Paulo

Nesta quarta-feira, serão divulgados nos Estados Unidos os estoques de petróleo bruto da Energy Information Administration (EIA) mede a mudança semanal no número de barris de petróleo bruto mantidos por empresas dos EUA.

Além disso, também será divulgada a ata da última reunião do FOMC (equivalente ao Copom brasileiro), que é um registro detalhado da reunião da comissão de taxa de juro realizada cerca de duas semanas antes.

Na Zona do Euro, teremos o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a evolução dos preços de bens e serviços. É uma maneira fundamental para medir as variações de tendências de compra e a inflação na região.

