Cielo, Cogna, IRB Brasil e Embraer: as ações mais acessíveis do Ibovespa

A decisão de Apple e Tesla de fracionar suas ações para torná-las mais acessíveis para os investidores revela uma preocupação comum a muitas empresas.

O preço unitário da ação pode fazer a diferença para o investidor de varejo, uma vez que elas costumam ser negociadas em lotes de 100 ações. Isso vale também para a realidade brasileira.

A ação do Ibovespa que tem menor valor nominal é a da Cielo: 4,66 reais no fechamento da sexta-feira, 28. No lote-padrão de 100 ações, o custo sem taxas ficaria em 466 reais.

Na outra ponta, a ação da B2W era a mais cara na sexta, com preço de 115,56 reais. O lote-padrão com 100 ações, sem taxas, custava 11.556 reais.

Nesse sentido, algumas ações são mais acessíveis ao pequeno investidor do que outras, representando a porta de entrada para o investimento na bolsa ou a necessidade de esperar mais tempo até que o dinheiro separado seja suficiente.

Isso se torna particularmente verdadeiro no momento em que a popularização da bolsa atrai pessoas com menores valores para aplicar. Um levantamento da B3 revelou que 30% dos investidores que fizeram sua primeira compra em março aportaram até 500 reais.

Preço baixo vs. ação barata

É importante ressaltar que o preço nominal da ação não significa que ela esteja necessariamente barata e que, portanto, seja uma boa escolha. A avaliação dos fundamentos e da expectativa de lucros da companhia é mais importante do que prestar atenção apenas no valor do papel.

É preciso avaliar os chamados múltiplos, como o indicador que mede a relação do preço unitário da ação dividido pelo lucro por ação (o chamado P/L). Há outras formas.

Veja abaixo as ações mais acessíveis entre as que compõem o Ibovespa: