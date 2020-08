China sanciona os EUA; protestos violentos no Líbano e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Disputa China vs. EUA volta a dar o tom em semana carregada de balanços

China prendeu grande empresário de mídia e anunciou sanções contra senadores populares dos EUA, como Marco Rubio e Ted Cruz

Magnata Jimmy Lai é preso em Hong Kong sob lei de segurança nacional

Jimmy Lai é dono de duas publicações abertamente pró-democracia e críticas ao governo da China

China anuncia sanções a 11 americanos em medida de represália

Hong Kong está no centro da nova onda de sanções entre as duas potenciais mundiais

No Líbano, manifestantes invadem prédios do governo e ministros renunciam

Dois ministros do governo renunciaram em meio às consequências políticas da explosão, que matou ao menos 158 pessoas e feriu mais de 6.000

Enquanto reabre escola e futebol, Argentina tenta evitar caos dos vizinhos

Na província de San Juan, onde as aulas voltam a partir de hoje, não há novos casos de coronavírus há uma semana. Mas contágio vem crescendo na Argentina

Balanço da Cosan deve mostrar um Brasil sem energia

Os números da Cosan vão ajudar o mercado a ajustar também as expectativas para outras companhias do setor

FGTS de até R$ 1.045 é pago para os trabalhadores nascidos em julho

O pagamento será realizado por meio de crédito em conta poupança social digital

Política e mundo

R$ 30 mil em espécie era “coisinha guardada em casa”, diz Flávio Bolsonaro

Declarações foram dadas ao Ministério Público durante depoimento em inquérito que apura a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio

Mandetta: o presidente sabia que chegaríamos a 100 mil mortes

Segundo o ex-ministro da Saúde, a contabilidade trágica da Covid-19 se deve à postura de Bolsonaro e ao desmanche do ministério da Saúde

Presidente do STF é internado com pneumonite alérgica

Ministro Dias Toffoli faz teste de Covid-19, mas resultado dá negativo; assessoria diz que ele passa bem e não deve ficar de licença médica

Bielorrússia tem protestos após vitória de Lukashenko, no poder desde 1994

Líder prendeu opositores e garantiu 80% dos votos em eleição que não teve observadores internacionais

Doações de ajuda emergencial ao Líbano podem chegar a US$ 298 milhões

Dinheiro deve ser direcionado para saúde, educação, alimentação e habitação, após explosão em porto de Beirute deixar mais de 150 mortos

Nova Zelândia comemora 100 dias sem covid e Suécia acirra isolamento

Os dois países adotaram estratégias distintas na luta contra o coronavírus. Hoje, é possível dizer que os neozelandeses se deram melhor

Enquanto você desligou…

42 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online esta semana de agosto para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Coca-Cola, Red Bull e mais 40 empresas com vagas de estágio e trainee

A Kraft Heinz e o BTG Pactual abriram novos programas de estágio. Confira a seleção de oportunidades para o início de carreira

BTG Pactual e BlackRocks vão acelerar empreendedores negros

Parceria de dois anos pretende promover ao menos 24 negócios, todos chefiados por negros e ao menos 20% comandados por mulheres

Huawei diz que está ficando sem chips por causa das sanções dos EUA

A companhia chinesa depende de softwares de empresas norte-americanas para projetar seus chipsets Kirin

Fornecedora da Tesla espera dobrar receita com baterias até 2025

Impulsionadas por demanda de carros elétricos, vendas na LG Chem aumentaram 83%

Agenda

Nesta segunda-feira (10), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Por fim, os norte-americanos vão divulgar as ofertas de emprego do mês de junho.

Frase do dia

“O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele” — Henry David Thoreau.