China retalia os EUA; 3º lote da restituição do IR e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

China fecha consulado dos EUA e leva a quedas nas bolsas globais

A bolsa de Xangai caiu 3,86% e a de Shenzhen, 5,3% nesta sexta-feira. Hong Kong também fechou em forte queda: 2,2%

Receita abre terceiro lote do IR 2020. Veja como consultar

O crédito será liberado no dia 31 de julho para quase 4 milhões de contribuintes

Cidade de SP deve avançar na reabertura e autorizar atividades culturais

Se confirmada na fase 4 verde, capital paulista irá expandir atuação do comércio. Eventos culturais devem voltar a partir do dia 27 de julho

Idosos saem menos, mas poucos reclamam de solidão, diz estudo

Considerados um dos grupos de risco da pandemia, os idosos diminuíram as atividades, passaram a ficar em casa, mas não reclamam da solidão

Petroleira Equinor divulga resultados sob pressão de investidores

Gigante norueguesa prometeu ampliar projetos de energias renováveis, hoje responsáveis por só 2% dos investimentos

Conheça a iClinic, a mais nova startup brasileira investida pelo SoftBank

A empresa oferece uma plataforma de gestão para médicos. O aporte, finalizado na semana passada, não teve valor divulgado

Como comprar smartphones, computadores e tablets que durem

Acha que precisa daquele novo aparelho sensacional? Cuidado: não caia na armadilha de profissionais de marketing

Política e mundo

Brasileiro não aguenta mais aumento da carga tributária, diz Bolsonaro

Ao comentar a aprovação do Fundeb no Congresso, Bolsonaro destacou que acertou “lá atrás” com o ministro Paulo Guedes a não elevação da carga tributária

As diferenças entre as reformas tributárias do Congresso e a do Guedes

O ministro Paulo Guedes apresentou uma proposta de reforma na semana passada, mas outras duas já tramitam no Congresso e são mais abrangentes

Alta de 60% em mortes por covid-19 na África do Sul indica distorção

A África do Sul está entre os cinco com mais casos confirmados no mundo, com mais de 400 mil infecções e 6 mil mortes

Enquanto você desligou…

Quarentena e mesa nova: empresas de móveis avançam na pandemia

Startups que vendem móveis online, como MadeiraMadeira e Mobly, estiveram entre as mais buscadas do Google na quarentena. Móvel na internet é o novo normal?

6 passos para fazer seu 1º currículo e 6 modelos de graça para baixar

Passos para escrever um bom CV, um dica de ouro do Vagas.com e modelos para baixar. Tudo para começar sua busca de emprego!

Fidelity fará serviço de negociação e custódia de bitcoin para Hashdex

Braço de ativos digitais da Fidelity Investments, que tem 8,3 trilhões de dólares em ativos sob gestão, fez uma parceria com empresa brasileira

Petrobras eleva salários e diretores podem receber até R$ 400 mil ao mês

Assembleia aprovou aumento da provisão para remuneração dos administradores para R$ 43,3 milhões entre abril de 2020 e março de 2021

Agenda

Nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Novas, que mede o número anualizado de novos edifícios residenciais, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Lives

12h – Alimentação e a retomada em meio à pandemia

exame.talks: Lorival Luz, CEO da BRF, é o convidado desta sexta. A mediação é de João Pedro Caleiro e de Denyse Godoy, editora de Negócios da Exame. Assista aqui.

Frase do dia

“Há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada, e não seja nada” — Aristóteles.