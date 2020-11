China parabeniza Biden; pressão extra no câmbio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: IBC-Br, estímulos, covid e o que mais move o mercado nesta sexta

Democratas retomam apelo por novos estímulos para mitigar impacto do coronavírus; EUA registra mais de 160.000 casos pela primeira vez

Pressão extra ainda deve atingir câmbio em 2020. Como fica a economia?

Instituições financeiras deverão comprar uma grande quantidade de dólares em dezembro, que nos cálculos de agentes de mercado, pode chegar a US$ 16 bi

Presidente da Anvisa vai a comissão explicar suspensão de testes de vacina

Agência voltou atrás e permitiu a retomada dos estudos, mas Congresso ainda quer explicações sobre o motivo da suspensão

Linx e Stone: votos já conhecidos indicam que CVM pode ter papel decisório

Dos boletins de voto à distância recebidos pela empresa, 51% são a favor de negócio com Stone

Cosan deve ter salto nos lucros com aumento do tráfego após quarentena

Vendas de combustíveis da Cosan devem ter subido no terceiro trimestre, assim como as de açúcar, gás natural e lubrificantes

3R Petroleum capta R$ 690 milhões em estreia na Bolsa

A 3R Petroleum entra no mercado em um momento em que os investidores parecem mais interessados em energia limpa

Como a tecnologia ajudou as empresas na pandemia

O varejo digital brasileiro faturou R$ 105,1 bilhões de janeiro a agosto deste ano — alta de 56,8% em relação ao mesmo período do ano passado

Aluguel no centro de SP sobe 13,5% em um ano; veja aumento por região

Levantamento do Imovelweb apontou que o preço médio do aluguel de um imóvel na região central é de 2.828 reais

Previdência privada deve fechar ano com R$ 1 trilhão em investimentos

O cenário de juros baixos levou o setor a antecipar a programação de investimentos com mais risco para manter os rendimentos para os beneficiários

PIB da União Europeia cresce 12,6% no 3º trimestre

Na comparação anual, o PIB do bloco sofreu contração de 4,4% entre julho e setembro

“GovTechs” crescem na pandemia, mas burocracia ainda impede avanço

As startups aprenderam a trabalhar melhor com governos, mas falta de registro individual único e integrado nacionalmente ainda é entrave da digitalização

Nasa faz lançamento de segunda missão tripulada da SpaceX neste sábado

Astronautas Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins e Soichi Noguchi vão viajar até a Estação Espacial Internacional na missão Crew 1

Política e mundo

Maioria do STF vota para manter rito do impeachment de Witzel na Alerj

O processo de impeachment de Witzel está atualmente nas mãos de um Tribunal Especial Misto que vai decidir o destino político do governador afastado

Biden vence no Arizona, primeiro democrata a vencer no estado em 20 anos

Biden ganhou no Arizona por mais de 11.000 votos. No total, Biden tem 290 votos no Colégio Eleitoral, contra 217 de Trump

China parabeniza Biden pela vitória nas eleições dos EUA

A declaração da China foi feita quase uma semana depois do anúncio da vitória do candidato democrata Joe Biden

Com Trump focado na eleição, covid-19 se dissemina rapidamente pelos EUA

Nunca se registrou tantos casos de covid-19 nos EUA. O número de mortes é o mais alto desde maio e as hospitalizações ultrapassaram a marca de 60 mil

Eleições americanas foram as mais seguras da história, dizem autoridades

Autoridades eleitorais americanas informaram “não haver evidência” de que votos foram perdidos ou alterados

5 anos após ataques terroristas em Paris, França vê risco de novos atos

Em 13 de novembro de 2015, ataques terroristas deixaram 130 mortos em Paria. De lá para cá, o país foi alvo de 20 episódios do tipo e vive sob ameaça

Enquanto você desligou…

EXAME lança newsletter dedicada à temática ESG

Newsletter EXAME.ESG terá reportagens, entrevistas, podcasts e análises de mercado sobre os investimentos sociais, ambientais e de governança nas empresas

Pfizer negocia com governo para ter vacina no Brasil no início de 2021

Vacina terá três preços diferentes: um para países ricos, outro para renda média (como o Brasil) e um terceiro valor para países subdesenvolvidos

China está perto de fechar o maior acordo de livre comércio do mundo

Acordo seria a conclusão da busca do governo de Pequim por uma maior integração econômica com a região, que responde por quase 30% do PIB global

Oi tem prejuízo de R$ 2,6 bilhões no 3º trimestre

O prejuízo da Oi no 3º trimestre registrou queda de 54,1% em relação à perda obtida no mesmo período de 2019

Agenda

Nesta sexta-feira (13), a Zona do Euro divulga o PIB do trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período.

Nos EUA, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

“Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é” — Scott Cook.

_________________________________________________

Exame Flash