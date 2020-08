CEO do Tiktok pede demissão; Guedes e Fed no radar e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Guedes, Fed e o que mais move o mercado nesta quinta-feira

Investidores esperam que presidente do Fed faça discurso expansionista em Simpósio de Jackson Hole

Autoridades discutem novo papel dos bancos centrais em encontro do Fed

Presidente do BC americano, Jerome Powell, deve revelar conclusões da revisão da estratégia e de ferramentas de política monetária

CEO americano do TikTok pede demissão em meio a batalha com Trump

Aplicativo de vídeo está em negociação para vender negócio nos EUA após ordem de Trump banindo suas operações no país



Com programa Casa Verde Amarela, o que muda para as construtoras?

O governo Bolsonaro lançou o programa habitacional Casa Verde e Amarela para atender 1,6 milhão de famílias; o impacto para o mercado ainda não está claro

O que as aéreas oferecem para os clientes usarem milhas na pandemia

Latam, Gol e Azul incentivam o uso de pontos para impedir que os pontos expirem na quarentena

Bancos avançam na agenda ambiental com pesquisa sobre Amazônia

Trabalho realizado pela Febraban traz a visão dos brasileiros sobre a floresta. Instituições financeiras querem desenvolver a região de forma sustentável

Resultado da Dell deve mostrar impulso da pandemia nas vendas de PCs

Fabricante americana de computadores, 3ª maior do setor, divulga balanço do segundo trimestre nesta quinta-feira

Política e mundo

Confusão na LGPD: Senado suprime artigo e vigência da lei é incerta

Senado suprimiu artigo de MP que previa adiamento da vigência da lei de dados, que agora tem data incerta para entrar em vigor.

Em meio a novas tensões raciais, Pence promete lei e ordem

Vice-presidente de Donald Trump no EUA fala na convenção republicana e tenta associar democratas ao caos e à anarquia

Enquanto você desligou…

Grupo BTG vai contratar para 200 vagas de tecnologia com home office

O banco procura jovens talentos e profissionais experientes, com oportunidade de trabalho remoto para candidatos de qualquer localidade

Jeff Bezos é a primeira pessoa a alcançar uma fortuna de US$ 200 bilhões

Ações da Amazon dispararam desde o início do ano, levando o homem mais rico do mundo a se tornar ainda mais rico

Três coisas que trazem mais felicidade que dinheiro, segundo pesquisas

A ciência mostra que, depois de certo ponto, outras coisas vão te deixar mais feliz do que perseguir o “sucesso” convencional

Agenda

Nesta quinta-feira (27), os Estados Unidos divulgam o PIB do segundo trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico do país no período. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Também nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento.

No Brasil, sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Revista

QUEM MANDA NO MERCADO DE BELEZA?

Influenciadoras como Camila Coutinho, Rihanna e Kylie Jenner lançam suas próprias marcas de e batem de frente com grandes fabricantes. Ao acelerar a digitalização da beleza, a pandemia também ajudou a mudar para sempre um mercado trilionário. Esse é um dos temas que permeiam a nova edição da EXAME, disponível em todas as plataformas a partir desta quinta-feira. Clique aqui para ver todas as matérias da edição.

Live

18h – Novas tendências para a indústria de fundos: os CRIPTOATIVOS

Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex, conversa com Nicholas Gonçalves Sacchi e Juliana Machado, da Exame Research. Assista no canal da Exame Research.

Examinando: quem são os empreendedores nas redes sociais

Examinando mostra como muitas pessoas fizeram das mídias sociais digitais o seu emprego e viram nas redes a oportunidade de empreender.

Frase do dia

“Fazer o que você gosta é liberdade. Gostar do que você faz é felicidade” – Frank Tyger.