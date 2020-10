Carteira de ações EXAME Research aposta em papéis do setor financeiro

Assim como no mês passado, quando o Ibovespa caiu 4,8%, não se descarta que o mercado financeiro continue a registrar uma alta volatilidade em outubro. Por conta disso, a EXAME Research mantém sua estratégia de diversificação balanceada entre ativos de crescimento e ativos de valor em sua carteira de ações para o período. Para isso, reforçou a diversificação no setor financeiro, incluindo papéis do Bradesco e BB Seguridade.

Apesar de os bancos têm sofrido bastante devido ao aumento de provisões que foi realizado por conta das incertezas da pandemia, Bruno Lima pondera que esse foi um fenômeno global, e os bancos no Brasil somente sofreram mais por questões fiscais do país, que acabam gerando aversão a risco. Contudo, o último dado do Banco Central aponta que provisões do sistema financeiro começaram a cair na margem. “Tendência ou efeito pontual? A conferir”, diz o analista, em relatório.

Ponderando esses riscos, Lima acredita que o valuation do banco parece assimétrico, e parece improvável que o Retorno sobre Patrimônio Líquido (RoE) se sustente em níveis baixos. “A partir de algumas premissas chegamos à conclusão que BBDC4 está sendo negociado com RoE um pouco acima do reportado no segundo trimestre. De forma conservadora, estamos utilizando um RoE de longo prazo, que oferece um preço-alvo de R$ 26,65 para a ação.”

Sobre a inclusão da BB Seguridade na carteira, o analista aponta que está confiante que a curva de comercialização de produtos de previdência e capitalização deve recuperar mais forte a partir de agora, o que deve resultar em um bom segundo semestre. “Além disso, payout mais alto (no 1º semestre de 95%) oferece um belo retorno via dividendos para próximos períodos”.

A premissa tem como base os dados referentes a julho divulgados pela Susep, órgão regulador de seguros. No período, todas divisões de negócios apresentaram aceleração. Caso o resultado do mês fosse anualizado, a companhia pode lucrar R$ 1,2 bilhão de reais no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 15% comparado ao segundo trimestre de 2019.

Apesar de a aceleração do IGPM desacelerar esse lucro, Lima considera que ele ainda seja expressivo. “Isso faz com que o papel esteja extremamente descontado no patamar atual.”

No mês de setembro a carteira Exame Ações apresentou queda de 3,3% em comparação à baixa de 4,8% do Ibovespa. Desde sua criação até o fechamento de setembro, a carteira valorizou 43,7%, em comparação aos 27,72% do Ibovespa.